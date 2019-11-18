Предыдущая неделя на российском рынке акций завершалась сессией роста. После серии из пяти подряд дней снижения индекс МосБиржи попытался возобновить движение наверх. Отскок сформировался от промежуточной поддержки в районе 2915 п.

Общая тенденция на нашем рынке схожа с тем, что наблюдается на большинстве развивающихся площадок. Индекс РТС повторяет локальную динамику индекса MSCI Emerging Markets. Какого-то сильного опережения или отставания наш рынок не демонстрирует.

Между тем пятничному подъему способствовал общий положительный фон на развитых площадках. Американскому индексу S&P 500 вновь удалось переписать исторические максимумы. Более того, индексу MSCI All-Countries World Index, который отражает динамику 49 ключевых мировых рынков, до нового абсолютного рекорда ему осталось всего лишь около 1%.

Если в ближайшие время не реализуются какие-либо серьезные внешние риски, вероятно, российские фондовые индикаторы попытаются развить восходящее движение. Основным фактором, определяющим динамику как нашего рынка, так и зарубежных площадок, останется переговорный процесс между США и Китаем по торговым вопросам. В базовом сценарии можно предположить, что стороны достигнут компромисса по «первой фазе» сделки. Однако если говорить о дальнейшем взаимодействии КНР и США, то никакой уверенности в прогрессе по оставшимся ключевым вопросам у нас нет. Переговорный процесс может растянуться на достаточно длительный период, вплоть до президентских выборов в США осенью 2020 г.

Так что локально торговый фактор пока не провоцирует распродажу на рынках, но в среднесрочной перспективе риски очередного переговорного тупика выглядят весьма высокими.

Индекс МосБиржи ранее опустился к ближайшему целевому диапазону 2915-2930 п. Именно эти рубежи были первым рубежом поддержки в рамках коррекционной волны. Учитывая внешний фон, сегодня есть предпосылки для продолжения формирования локального отскока.

Что касается «медвежьего» сценария, то о его реализации можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860-2850 п. Пока это не базовый сценарий. Фаза снижения при прочих равных воспринимается в качестве возможности для восстановления длинных позиций в наиболее сильных историях, которые выигрывают от снижения рублевых ставок. В гособлигациях (ОФЗ) мы уже наблюдали остановку снижения и возобновление роста в последние пару сессий.

На рынке нефти по-прежнему складывается спокойна ситуация. Волатильность остается пониженной. Консолидация фьючерсов Brent происходила в узком коридоре $61-63. Сейчас мы пытаемся выйти из него наверх. Среднесрочные ожидания умеренно позитивные, допускаем скорый подъем в сторону $65-65,5.

Пятничная статистика от Baker Hughes вновь показала снижение количества активных буровых установок в США. Годом ранее их было на 31,7% больше, чем сейчас. Схожая ситуация и в Канаде. Все это опять же подтверждает риск более сильного замедления темпов роста добычи в США, что формально позитивно для нефтяных котировок.

Среди корпоративных событий одним из наиболее заметных событий станет SPO Детского Мира. Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября. Цена размещения пока неизвестна. Опыт проведенных в последние пару лет SPO показывает, что чаще речь идет о дисконте к рыночной цене. В случае с Детским миром уже не идет речь о премии за контроль, так как продажа может быть осуществлена не одному участнику, а сразу нескольких по подписке.

В этом кейсе крайне важной будет новая доля Системы. Если будет продано существенно больше 150 млн. бумаг, то у инвесторов могут появиться опасения, что щедрая дивидендная политика с выплатой почти всей чистой прибыли может поменяться. С другой стороны, реализация крупного объема бумаг удовлетворит спрос со стороны крупных участников, которые при прочих равных могли бы предъявить его напрямую на рынке.

Исходя из предполагаемого минимального размера продаваемого пакета (20,3%), по результатам SPO АФК сохранит за собой не более 36%, а РКИФ — не более 9,7% акций. Позитивом является потенциальный рост ликвидности и free-float, что положительно для долгосрочных перспектив бумаг. Оценить справедливые среднесрочные цели по акциям Детского мира можно будет после появления всех подробностей и результатов SPO.

В то же время отметим, что продажа пакета, если она не будет с существенным дисконтом, позитивна для акций АФК Системы, так как материнская компания за счет вырученных средств сможет закрыть часть избыточной долговой нагрузки.

На предстоящей неделе финансовые результаты за III квартал опубликуют: Русагро (понедельник), МТС (вторник, предварительная дата), Qiwi, TCS, ТМК (среда), Ленэнерго, Черкизово (четверг). В среду-пятницу пройдет форум «Россия зовет», который традиционно выступает площадкой для появления важных корпоративных новостей.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются всего лишь на 0,03%, нефть Brent в плюсе на 0,06%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного выше уровня закрытия пятницы, в пределах +0,3%.