За минувшие выходные никаких особо интересных событий в мире не произошло, за исключением жесткого разгона протестующих в Гонконге и угрозы властей страны применять боевое оружие. Однако реакции рынков на это нет. Фондовая Азия в плюсе, американские индексы торгуются около пятничного закрытия.

Индекс Мосбиржи в пятницу на позитивном внешнем фоне отскочил от района поддержки 2910-2920 пунктов и, учитывая, что американские индексы подрасли после нашего закрытия, откроется сегодня ростом в районе 0,2-0,4%.

Однако дальнейшая динамика будет зависеть от внешнего фона. Новых собственных идей для продолжения активных покупок нет.

Очень тревожная ситуация с «Норильским Никелем». Бумага хоть и выросла в пятницу почти на полтора процента, но цены на никель продолжают оставаться в сильном снисходящем тренде, начатом 4 ноября. Поэтому до их разворота от среднесрочных покупок акций ГМК лучше воздержаться.

Вновь в районе сопротивления 240-242 руб закрылся Сбербанк, который никак не может уверенно преодолеть этот уровень и продолжить рост. Частично это связано с тем, что о бумагах банка трейдеры немного позабыли – на рынке были более интересные идей.

«Газпром» по-прежнему находится под давлением решения об отмене размещения евробондов из-за угрозы правовых атак со стороны «Нафтогаза Украины». Не исключено, что газовой монополии для поддержания текущей ликвидности придется занимать деньги на внутреннем рынке под более высокие проценты. Впрочем, посмотрим сегодня на реакцию украинских властей после того, как они получат назад свои корабли, задержанные в Керченском проливе.

По-прежнему самой безопасной бумагой для лонгов остается «Лукойл», которую от сильного падения будет сдерживать реализующаяся программа обратного выкупа.

Нефть пытается сформировать слабо восходящий канал с границами 61,5-63,5 доллара за баррель. Сегодня с утра «черное золото» поддерживает пятничная статистика от Baker Hughes, засвидетельствовавшая очередное снижение числа активных буровых установок в Штатах на 10 штук до 674. Устойчивый тренд на снижение буровой активности наблюдается в конце декабря прошлого года, однако пока он так и не привел к падению добычи нефти в США.

Пара доллар-рубль закрыла прошлую неделю в районе поддержки 63,7. Поводов для ее пробития мы не видим. Наоборот, в среду в Сенате США начнется обсуждение 12 законопроектов о введении санкций в отношении России. Вряд ли хоть один санкционный законопроект дойдет до подписи в ближайшее время, но сам факт их рассмотрения создаст для рубля негативный фон. Поэтому более вероятно движение пары доллар-рубль в сторону 65,5, нежели снижение в район годовых минимумов 62,6.