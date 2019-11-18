Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2973,19 п. — до 2934,82 п., а индекс РТС с 1468,17 п. — до 1449,42 п. Пара EUR-USD упала с $1,1021 до $1,1053. Пара USD-RUB снизилась с 63,80 до 63,77, а EUR-RUB поднялась с 70,33 до 70,50. Нефть Brent подорожала с $62,51 до $63,30 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3093,08 п. до 3120,46 п.

Активы продолжают чутко реагировать на новости по торговым переговорам США и КНР. Концовка предыдущей недели оказалась вполне позитивной, так как американские представители заявили о том, что первая фаза соглашения уже почти готова. Соответственно, в ближайшее время на рынке ждут объявления об американо-китайском саммите. По сути, это будет самое существенное послабление в рамках торговой войны, что позволит мировой экономике стабилизироваться и вспомнить о росте. Вместе с этим снизятся риски для сырьевых активов, а значит, появятся поводы для повышения у российских индексов.

В первый торговый день недели ЕЦБ выпустит отчёт по финансовой стабильности. В США выйдет индекс рынка жилья от Национальной Ассоциации Строителей (NAHB). Выступит президент ФРБ Кливленда Л. Мейстер. В России ожидается статистика по промышленному производству. «Русагро», «Газпром Нефть» и ТМК предоставят отчётность по МСФО. ГМК «Норникель» проведёт день инвестора.

Австралия начнёт вторник с публикации протокола заседания Резервного Банка. В еврозоне ожидается статистика по счёту текущих операций и строительству. В США появятся данные по новым строительствам и разрешениям на них. Далее ожидается выступление президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса. В России выйдет отчёт по ценам производителей. МТС предоставит отчётность по МСФО.

Ночью в среду будут опубликованы данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Народный Банк Китая примет решение по ставке. Далее в Германии ждём данные по ценам производителей. Днём особой статистики не будет, но вечером появится отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Затем будут опубликованы протоколы заседания ФРС. В России появится статистика по безработице, росту реальных заработных плат, а также розничной торговле. Отчётность по МСФО предоставят «Тинькофф Банк», QIWI,

Из событий четверга стоит отметить протокол заседания ЕЦБ. В США выйдет еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ожидается рост до 7,0 п. с 5,6 п.). Выступит президент ФРБ Кливленда Л. Мейстер. Далее статистика продаж на вторичном рынке жилья в США. Закроет событийный день выступление президента ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. В России отчётность по МСФО предоставят «ФосАгро», Группа «Черкизово», «Ленэнерго».

Утро пятницы начнём со статистики по инфляции в Японии. Далее будут выходить предварительные индексы деловой активности в производстве и сфере услуг от Японии до США. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны повысится до 50,9 п. с 50,6 п. в предыдущем месяце. Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. В США ожидается индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. К слову говоря, число нефтяных работающих буровых снижается уже четвёртую подряд неделю.

Азиатские рынки начали новую неделю осторожным ростом. Агентство Xinhua сообщило, что в субботу состоялись телефонные переговоры по поводу первой фазы торгового соглашения между вице-премьером КНР Лю Хэ и представителями американской стороны, включая министра финансов США С. Мнучина и торгового представителя Р. Лайтхайзера. Стороны конструктивно обсудили основные опасения друг друга и обещали оставаться на связи. Статистики в Азии почти не было. Можно лишь отметить слабость внешней торговли Сингапура. Экспорт, без учёта нефтепродуктов, упал в октябре на 12,3% при ожиданиях снижения на 10,4%. В Гонконге полиция пригрозила использованием резиновых пуль при разгоне демонстрантов, которые продолжили свои акции. В понедельник полиция бесплодно пыталась очистить территорию политехнического университета от протестующих, которые использовали бутылки с зажигательной смесью и луки со стрелами для самообороны. Занятия в школах и учреждениях высшего образования снова были отменены. Однако вернёмся к экономике. Народный Банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку 7-дневного РЕПО на 5 базисных пункта до 2,50%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23368,62 п. (+0,28%), Hang Seng — 26530,29 п. (+0,77%), Shanghai Composite — 2904,36 п. (+0,45%).

Прошлая неделя принесла нефти много поводов для пессимизма. МЭА указывала на рост предложения вне OPEC в 2020 году. Запасы в США выросли на 2,2 млн бар. Тем не менее, в конце недели всё же стало известно, что число активных нефтяных буровых в США сократилось на 10 единиц за неделю до 674 штук. Позитивом для нефти также стали новости о прогрессе на торговых переговорах. Собственно говоря, ожидания в этой сфере продолжили поддерживать нефть в понедельник. Естественно, что снижение рисков негативно сказывается на золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 901,19 тонн до 896,77 тонн. К 9:00 мск Brent — $63,31 (+0,02%), WTI — $57,85 (+0,03%), Золото — $1465,7 (-0,19%), Медь — $5826,84 (+0,19%), Никель — $14910 (-0,43%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 97,94 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,83%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,106 (+0,11%), GBP-USD — $1,292 (+0,19%), USD-JPY – 108,83 (+0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть сохраняет позиции выше $63 за баррель Brent, Народный Банк Китая снизил ключевую ставку, азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Соответственно, ждём от отечественных индексов позитивного старта, а от рубля попыток укрепления в сторону 63,5 за доллар.