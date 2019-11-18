Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2940-2945 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет пятничное вечернее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на позитивной территории.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на переменчивую динамику нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.42%) и РТС (+0.87%) прервали свое устойчивое пятидневное падение и завершили торги с весомым приростом. Благодаря умеренно благоприятному внешнему фону они окрылись «в плюсе» и провели весь остаток торгового дня в состоянии консолидации на позитивной территории. Таким образом, рублевый индекс МосБиржи сумел нащупать поддержку примерно на 3-3.5% ниже недавнего ноябрьского исторического максимума. Несмотря на существенное недельное падение в нем пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Она бы ухудшилась до нейтральной в случае просадки ниже ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 2900 п.

Основным стимулом для пятничного улучшения настроений на западных фондовых рынках стали обнадеживающие новости по поводу хода торговых переговоров между США и Китаем. Преобладающий рыночный сантимент по этому поводу меняется едва ли не ежедневно. На этот раз он оказался позитивным в связи с заявлением министра торговли США Уилбура Росса о том, что заключение торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином имеет «очень высокую вероятность». Вместе с тем, было сказано, что речь в настоящее время идет лишь о первом, «ограниченном по масштабам» этапе сделки, которая может состоять из трех частей.

Среди значимых внешних сигналов стоит отметить заметное пятничное повышение стоимости нефтяных фьючерсов. Оно в значительной степени развивалось уже после закрытия основных торгов в России. Поэтому указанный фактор должен оказать поддержку локальному рынку акций в начале текущей недели. Цены на «черное золото» подросли не только в связи с надеждами на разрешение торгового конфликта между США и Китаем. Их подхлестнула публикация оценки Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что действующее соглашение об ограничении нефтедобычи в формате ОПЕК+ было исполнено на 111% в октябре 2019 года.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние контанго величиной в 2.4 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на умеренный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек существенно слабее рынка выглядели отдельные представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.80%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.28%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.28%). Они подверглись распродажам на фоне заметного внутридневного ухудшения настроений на нефтяном рынке. Во второй половине дня эти бумаги оказались не в силах нивелировать свою просадку под влиянием технических факторов. В то же время акции нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, +1.26%) сумели обновить свой утренний максимум под закрытие торгов. Прямую и косвенную поддержку им оказывает стартовавшая с начала октября 2019 года программа выкупа обратного на открытом рынке.

Заметным событием во втором эшелоне стало достаточно сильное падение стоимости бумаг ENPL-гдр (ENPL RM, —5.20%). Они оказались под давлением на фоне публикации консолидированных финансовых результатов эмитента. Свежая отчетность указала на падение чистой прибыли на 64.2% по итогам 3 квартала и на 33.9% за 9 месяцев 2019 года. Столь существенное ухудшение указанных показателей связано с падением цен на алюминий до трехлетнего минимума. Ранее контролируемая En+ Group алюминиевая компания «Русал» (RUAL RM, —1.07%) также опубликовала слабый квартальный отчет.

Достаточно масштабным приростом на повышенных оборотах отличились акции Yandex clA (YNDX RM, +3.69%). Интерес к ним подогрело недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что правительство попытается найти гибкий инструмент регулирования IT-рынка без ущерба иностранным участникам. Свою позитивную роль сыграло и известие о том, что компания «Яндекс» совместно с крупнейшим российским девелопером ПИК (PIKK RM, +2.91%) начала продажи системы для управления «умным» домом под маркой «ПИК.смарт».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.05%. Контракты на нефть сорта Brent после пятничного вечернего прироста прибавили в цене 0.06%. Фьючерсы на золото подешевели на 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0.6%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

С учетом позитивного пятничного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.