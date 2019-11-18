Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня на фоне внешнего позитива. Стоимость нефти, превысившая уровень 63 доллара за баррель, окажет поддержку российским активам.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3%, в районе 2940-2945 пунктов, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2930 и 2920 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2950 и 2960 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно продолжение повышения индекса РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Благоприятная динамика мировых цен на нефть (в последние дни) может привлечь внимание инвесторов к бумагам нефтегазового сектора. Тем временем главной темой для глобальных рынков остается торговое соглашение между США и КНР, которое должно быть заключено до 15 декабря, чтобы избежать очередного повышения пошлин со стороны США. На валютном рынке РФ в начале торгов курс доллара к рублю останется под давлением", — оценил он.

Сегодня рубль получит поддержку от подорожавшей накануне нефти – выше 63 долларов за баррель, прогноз по курсу на сегодня — 63,55-64,30 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 0,7-0,8% на фоне позитива вокруг возможного торгового соглашения США с Китаем. Инвесторы с оптимизмом встретили выступление экономического советника американского президента Ларри Кудлоу о том, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения и что переговоры проходят очень конструктивно.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,9%, японский Nikkei 225 повысился на 0,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index снижается на 0,4%.

Стоимость нефти снижается на 0,1% — до 63,23 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1060 доллара против 1,1050 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос после пяти сессий непрерывного снижения по индексу Мосбиржи на осторожном оптимизме на зарубежных площадках, а также на фоне роста нефтяных котировок и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,42%, до 2934,82 пункта, индекс РТС — на 0,87%, до 1449,42 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 21 копейку и составил 63,77 рубля, евро повысился на 1 копейку — до 70,50 рубля, следует из данных Московской биржи.