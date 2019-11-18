Промпроизводство в США вновь сократилось. Российский рынок акций, как и основные мировые рынки, завершил пятничные торги заметным ростом. Индекс РТС к закрытию прибавил 0,9%, а индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%. Мировые рынки получили поддержку благодаря очередной порции новостей о том, что США и КНР близки к заключению сделки. В четверг экономический советник президента Трампа Ларри Кудлоу заявил, что стороны интенсивно взаимодействуют в ежедневном режиме и соглашение первой фазы уже практически готово. В субботу состоялся телефонный разговор министра финансов США Стивена Мнучина, торгового представителя Роберта Лайтхайзера и вицепремьера Китая Лю Хэ. Как сообщила китайская сторона, обсуждались сложные вопросы, связанные с торговым соглашением первой фазы. Европейские рынки провели торги в пятницу в плюсе, Euro Stoxx 50 прибавил около 0,6%. Потребительская инфляция в Европе составила 0,7% год к году, что совпадает с предварительной оценкой. Базовая инфляция также совпала с прогнозом, составив 1,1%. Таким образом, параметры инфляции в еврозоне по-прежнему далеки от цели ЕЦБ, у которого уже почти не осталось инструментов стимулирования экономики.

В США фондовые индексы также заметно выросли, S&P 500 поднялся на 0,8%. Статданные, опубликованные в Соединенных Штатах в пятницу, оказались слабыми. Хотя сокращение промпроизводства в октябре и ожидалось, оно составило 0,8% месяц к месяцу – на 0,4 п.п больше, чем предусматривал прогноз. В прошлом месяце промпроизводство сократилось на 0,3%. Загрузка производственных мощностей снизилась до 76,7% с 77,5% в сентябре. Индекс Empire Manufacturing в ноябре упал до 2,9 с 4 в октябре, тогда как ожидалось, что он вырастет до 6. Розничные продажи в октябре увеличились на 0,3% месяц к месяцу – это лучше прогноза на 0,1 п.п., однако без учета расходов на автомобили и топливо рост составил лишь 0,1% против ожидавшихся 0,3%. Таким образом, торговые войны сказываются не только на китайской экономике.

Очевидно, что в ходе наступившей и, судя по всему, скудной на события неделе тема торговых отношений США и Китая вновь будет основной для рынка. В среду выйдут протоколы заседания ФРС, однако они вряд ли окажут существенное влияние на настроение инвесторов, поскольку и глава ФРС, и ряд представителей регулятора по итогам заседания и в последующих выступлениях ясно обозначили свою позицию, заключающуюся в отсутствии намерений продолжать снижение ставок. В пятницу будут опубликованы предварительные индексы PMI в США и Европе. Нефтяные котировки выросли в последний день прошедшей недели, а сегодня остаются вблизи уровней пятницы. Азиатские рынки начали неделю преимущественно в зеленой зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 уверенно идет вверх. Российский рынок сегодня продолжит рост.