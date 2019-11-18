По сообщению газеты Ведомости, компания Saudi Aramco начала сбор заявок на покупку акций в рамках IPO по цене 8,0–8,5 долл. за акцию. В общей сложности компания планирует разместить на саудовской бирже Tadawul 1,5% своих акций.

Наш комментарий: По нашим расчетам, объявленный диапазон цен соответствует оценке всей компании в 1,6–1,7 трлн долл. и 24,0–25,5 млрд долл. за 1,5% акций. С учетом того, что совет директоров Aramco гарантировал миноритарным акционерам выплату дивидендов за 2020–2024 гг. в размере не менее 0,09375 долл. на одну акцию за каждый квартал (соответствует 75 млрд долл. в год с учетом 200 млрд выпущенных акций), даже если дивиденды придется выплачивать за счет доли государства, дивидендная доходность акций будет не ниже 4,4–4,7%.Таким образом, акции Saudi Aramco по своим параметрам больше похожи на облигации с гарантированным минимальным квартальным купоном. Помимо этого, компания не исключает выплату специальных дивидендов, которые будут пропорционально распределяться между акционерами (на определенную дату закрытия реестра). Существенного пассивного оттока капитала из российских акций в случае включения бумаг Saudi Aramco в индексы мы не ожидаем. В условиях избыточной ликвидности размещение новых бумаг с более высокой оценкой может поддержать котировки российских нефтегазовых компаний в краткосрочной перспективе.



