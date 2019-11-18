Роскомнадзор совместно с медиакомпаниями разрабатывает поправки к федеральным законам о СМИ и об Информации, обязывающие сайты предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством. Сайтам, которые откажутся это делать, будет запрещено размещать рекламу. Как сообщает газета "Ведомости", этот законопроект обсуждался на встрече 15 ноября между главой Роскомнадзора Александром Жаровым и игроками этого рынка. Данная инициатива направлена на создание единого агентства по определению аудитории в пространстве рунета (сейчас существует несколько конкурирующих между собой систем, предоставляющих эти данные), аналогичного тому, которое функционирует в сегменте ТВ (аналитическая компания Mediascope, которая контролируется государственным ВЦИОМом), которое будет предоставлять надежные данные об интернет-аудитории для рекламодателей и государства, и также будет поддерживать надежную корреляцию данных между ТВ и Интернетом. Законопроект находится на начальном этапе разработки – большое количество важных вопросов пока не решено, в том числе перечень Интернет-ресурсов, на которые будет распространятся новый закон, данные по аудитории, методы оценки аудитории, а также инструменты для запрета размещения рекламы.

Мы считаем, что данная законодательная инициатива укладывается в намерение государства усилить контроль над российским Интернет-сектором. С точки зрения бизнес-сообщества, создание "единого государственного счетчика" для интернет-аудитории позитивно для улучшения прозрачности отрасли и эффективности рекламодателей. В то же время мы обращаем внимание на то, что этот законопроект разрабатывается параллельно с другим законом, ограничивающим иностранное участие в капитале крупнейших российских Интернет-компаний. Напомним, что закон по ограничению иностранного участия направлен на регулирование самых крупных Интернет-компаний с точки зрения масштаба, размера аудитории и показателей инфраструктуры (хотя пока еще не определен в деталях). Таким образом, возможности государства оценить аудиторию Интернет-ресурсов становятся критическим условием для дальнейшего исполнения закона об ограничении иностранного участия в капитале российских компаний и закон о "едином счетчике аудитории", судя по всему, предоставит необходимые для этого инструменты.

В итоге развитие ситуации в регулировании российского Интернет-сектора и новостной поток вокруг этого остаются весьма насыщенными, ограничивая предсказуемость для инвесторов будущих правил игры в секторе. Мы полагаем, что неопределенность, связанная с регулированием в секторе, продолжится до конца весенней сессии Думы в июле будущего года, а волатильность Яндекс и Mail.ru сохранится.