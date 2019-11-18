На минувшей неделе три ключевых организации представили свои прогнозы по рынку нефти на 2019 и 2020 гг.: Минэнерго США, ОПЕК и МЭА.

На 2019 год у Минэнерго США и МЭА рисуется практически баланс на рынке нефти (небольшой избыток спроса), тогда как у ОПЕК наоборот – спрос на нефть выше предложения, причем достаточно сильно. Но необходимо отметить, что страны ОПЕК не дают в отчете прогноза по собственной добыче. Но можно примерно оценить цифры, проведя расчеты на основании данных по добыче, публикуемых странами ОПЕК ежемесячно. Также в глаза бросается более низкий прогноз ОПЕК относительно МЭА и Минэнерго в части предложения стран вне ОПЕК и более низкая оценка по добыче странами ОПЕК (эти данные, в отличие от добычи сырой нефти ОПЕК, публикует) газового конденсата и нефти из нетрадиционных источников (нефтеносные пески), которые включаются в расчет совокупной добычи.

В 2020 г. оценка МЭА и Минэнерго расходится, «камнем преткновения» выступает предложение нефти стран ОПЕК: МЭА ждет резкого (на 1 млн барр./день) падения спроса на их нефть в пользу нефти из других стран – той же Америки (в таблице стоит прочерк, поскольку агентство не дает отдельных цифр по добыче в США, но в целом по Южной и Северной Америке). Минэнерго США же напротив прогнозирует весьма умеренное снижение предложения нефти странами ОПЕК, но также ждет роста спроса на свою нефть (что логично), что в итоге приведет к формированию навеса предложения в 2020 г. Прогноз ОПЕК на 2020 г. выступает особняком: картель довольно консервативно оценивает перспективы роста добычи в странах вне ОПЕК. Рост добычи в США картель в принципе ожидает, но считает, что темпы будут ниже, в качестве обоснования приводя тот факт, что сланцевикам становится труднее в плане фондирования, и они вынуждены сокращать расходы.

Мы считаем, что США останутся в 2020 г. одним из ключевых источников формирования навеса предложения на мировом рынке нефти (оцениваем его в 0,35 млн барр./день против 0,1 млн барр./день в 2019 г.) из-за бурного роста сланцевой добычи (выделим так называемый феномен фрекинга – когда нефть добывается, но не извлекается – отсюда наблюдаемое в Штатах падение числа буровых установок при росте добычи) и вялого спроса ключевых потребителей (Европа, Азия).