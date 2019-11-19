Новая торговая неделя для российского рынка акций началась с попытки продолжить начавшийся еще в прошлую пятницу отскок. Но развить восходящую тенденцию так и не удалось. В течение дня в ряде тяжеловесных голубых фишек преобладали распродажные настроения.

Наиболее сильную просадку среди ликвидных бумаг показали акции Норникеля (-1,82%). Инвесторов отпугнул стратегический план до 2030 г., согласно которому компании предстоит внушительная инвестпрограмма. В связи с этим в 2023-2025 г. ГМК может снизить дивиденды. Кроме того, в 2023 г. как раз заканчивается акционерное соглашение, что в теории может привести к возобновлению соперничества ключевых акционеров (РУСАЛ и Интеррос).

В инвестиционном кейсе Норникеля дивиденды являются одним из ключевых факторов, обеспечивающим спрос инвесторов и относительно высокие мультипликаторы. Поэтому любые риски снижения выплат могут приводить к избыточной негативной реакции инвесторов. С другой стороны, пока эта тема еще не на повестке дня, ведь есть шансы, что ситуацию исправит рост цен на металлы. Потенциальное снижение дивидендных выплат может начать более серьезно дисконтироваться рынком через пару лет.

Между тем уже семь сессий подряд снижаются акции Газпрома. Сильные уровни поддержки располагаются лишь около 238-240 руб. Распродажа сопровождается высокими объемами торгов.

Пять дней снижаются обыкновенные акции Сургутнефтегаза. Тем не менее мы все равно в данный момент по-прежнему не видим веских причин для столь высокой оценки бумаг. Ключевым рубежом, за которым необходимо следить, выступает район около 45,7-45,8 руб. В случае спуска ниже этих отметок далее может последовать ускорение снижения с промежуточной точкой опоры около 44 руб. и финальным ориентиром на 41,5-42 руб. При этом естественно в работе с обыкновенными акциями Сургутнефтегаза стоит помнить, что эти бумаги в последние 3 месяца имеют свойство внезапно и беспричинно выстреливать наверх.

В лидерах роста в понедельник были акции Яндекса (+11,39%) на фоне изменения структуры управления и новостей о buyback. Вчерашний подъем позволил полностью отыграть весь октябрьский обвал. Несмотря на то, что сейчас бумаги могут показаться перекупленными, в среднесрочной перспективе не вижу причин, чтобы они начали снижаться. Наоборот, по-прежнему сохраняю исключительно положительный взгляд на дальнейшие перспективы акций Яндекса. Не исключаю, что при благоприятном фоне они в этом году даже могут успеть переписать исторические максимумы. На российском рынке акций крайне мало настоящих «историй роста», но Яндекс с его темпами роста бизнеса в полной мере относится к таким бумагам наряду с TCS, Детским миром.

Рост акций Яндекса обеспечил +0,5% к индексу МосБиржи. То есть если бы не вчерашний подъем этих бумаг, то динамика нашего рынка была бы еще более слабой относительно коллег по развивающимся рынкам, которые в общем и целом в понедельник показали нейтральный результат.

Газпром нефть не исключает выхода на выплату дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО быстрее своего основного акционера — «Газпрома», передает ПРАЙМ слова заместителя гендиректора по экономике и финансам компании Алексея Янкевича. Переход на 50% является ожидаемым событием в долгосрочной перспективе, однако более быстрые темпы увеличения дивидендов могут поддержать привлекательность бумаг. Что это значит? Например, если мы возьмем 50% от чистой прибыли Газпром нефти за последние 12 месяцев, то выплаты могли бы составить около 42 руб. на акцию или ровно 10% по текущим котировкам.

Мы сохраняем положительный взгляд на перспективы бумаг нефтяной компании в среднесрочной перспективе. Сейчас бумаги временно застряли в боковом коридоре, но пробой наверх уровней 425-430 руб. могу бы стать бычьим сигналом в пользу движения к новым максимумам.

Общая картина по индексу МосБиржи пока не меняется. Среднесрочная тенденция остается преимущественно растущей, но в моменте мы не исключаем вариант с еще одной локальной волной коррекции в зависимости от внешнего фона. В частности, о реализации сценария более глубокого снижения можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860-2850 п.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовой отчетности за III квартал по МСФО у МТС и Мечела.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут всего лишь на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,13%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно выше уровня закрытия понедельника, в пределах +0,2%.