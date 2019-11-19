Американские биржевые площадки в понедельник в очередной раз выросли, установив новые рекорды. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,05%, закрывшись на отметке 3122,03 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,11%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 1,81%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась на прежнем уровне —0,34%.

Несмотря на обновление очередных исторических максимумов, торговая сессия за океаном сопровождалась повышенной волатильностью. С одной стороны, инвесторы позитивно восприняли новости о том, что Народный банк Китая предоставил рынку свежую порцию ликвидности, влив на межбанковский рынок 25,68 млрд долларов, а Белый дом продлил лицензию американским компаниям для ведения бизнеса с Huawei. С другой — рынки достаточно нервно отреагировали на сообщение CNBC о том, что Пекин пессимистично настроен относительно торговой сделки из-за нежелания Трампа отменить тарифы. И, судя по всему, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока либо не будут объявлены детали предварительного торгового соглашения, либо у игроков окончательно не сдадут нервы.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,56%, закрывшись на отметке $62,31. "Быкам" так и не удалось удержать уровень $63, который мог стать плацдармом для продолжения восходящего движения стоимости "черного золота" и в связи с этим цена фьючерсного контракта Brent может еще на какое-то время застрять в диапазоне $61-63. Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти; эти цифры определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 2924,48 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2885 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2960 и 2980 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 143000 и 141000 пунктов, сопротивление — 145000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,82, снизившись на 0,09 % по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,65 и 63,10, сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.