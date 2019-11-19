Праздничные распродажи проверят, насколько сильна потребительская активность в США
На той неделе квартальную отчётность опубликовал Walmart. Финансовые показатели так понравились президенту Трампу, что он прокомментировал их у себя в твиттере, заявив, что никакого эффекта введённые им тарифы не оказали. Walmart – действительно крупнейший ритейлер США, но судить по нему обо всей отрасли было бы опрометчиво.
Более мелкие торговые сети, особенно те, что специализируются на одежде, переживают трудные времена. Под антикитайские тарифы попадает чуть ли не вся их продукция. Акции таких ритейлеров падают на фоне торговой войны, и есть возможность отыскать высокие дивидендные доходности как например более 9% у Macy’s (с начала года акция потеряла половину стоимости).
Но не все акции розничных продавцов снижаются. Магазин спортивной одежды Lululemon Athletica – приятное исключение на фоне проблемных Nordstrom, L-Brands, Gap и того же Macy’s, акции которых стали подавать признаки жизни только последние два-три месяца.
Многолетние тренды говорят о том, что отдельные направления розничной торговли входят в стагнацию. Согласно исследованию Гарвардского университета, расходы американцев на улучшение домов могут снизиться впервые за более чем 10 лет, это угроза для акций Home Depot, Lowe’s и Sherwin-Williams, продающих товары для дома. Учитывая взлетевшие в последнее время ставки, рынок жилья ждёт некоторое торможение, а с ним и падение спроса на товары для дома.
В Соединённых Штатах приближается золотая пора ритейлеров: скоро День благодарения, сразу после – Чёрная пятница, потом – выходные и Кибер-понедельник – день скидок на онлайн-продажи. Национальная федерация ритейла США прогнозирует, что более 165 млн человек примут участие в пятидневных распродажах, прирост выручки ожидается на уровне 3,8–4,2%.
Macy’s наймёт 80 тыс. сезонных сотрудников, чтобы справиться с наплывом заказов, Target – 130 тыс., но вот магазину одежды Gap понадобится сильно меньше людей, чем в прошлом году, – всего 30 тыс. Дополнительные рабочие руки нужны службе доставки UPS (100 тыс.) и Amazon (десятки тысяч).
Одним словом, праздничный сезон – горячая пора для всех. Хорошие результаты праздничного сезона нужны не только ритейлу, они нужны экономике США, а значит, и президенту Трампу, который отождествляет себя с благополучием Америки.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191119/830565782.html