На той неделе квартальную отчётность опубликовал Walmart. Финансовые показатели так понравились президенту Трампу, что он прокомментировал их у себя в твиттере, заявив, что никакого эффекта введённые им тарифы не оказали. Walmart – действительно крупнейший ритейлер США, но судить по нему обо всей отрасли было бы опрометчиво.

Более мелкие торговые сети, особенно те, что специализируются на одежде, переживают трудные времена. Под антикитайские тарифы попадает чуть ли не вся их продукция. Акции таких ритейлеров падают на фоне торговой войны, и есть возможность отыскать высокие дивидендные доходности как например более 9% у Macy’s (с начала года акция потеряла половину стоимости).

Но не все акции розничных продавцов снижаются. Магазин спортивной одежды Lululemon Athletica – приятное исключение на фоне проблемных Nordstrom, L-Brands, Gap и того же Macy’s, акции которых стали подавать признаки жизни только последние два-три месяца.

Многолетние тренды говорят о том, что отдельные направления розничной торговли входят в стагнацию. Согласно исследованию Гарвардского университета, расходы американцев на улучшение домов могут снизиться впервые за более чем 10 лет, это угроза для акций Home Depot, Lowe’s и Sherwin-Williams, продающих товары для дома. Учитывая взлетевшие в последнее время ставки, рынок жилья ждёт некоторое торможение, а с ним и падение спроса на товары для дома.

В Соединённых Штатах приближается золотая пора ритейлеров: скоро День благодарения, сразу после – Чёрная пятница, потом – выходные и Кибер-понедельник – день скидок на онлайн-продажи. Национальная федерация ритейла США прогнозирует, что более 165 млн человек примут участие в пятидневных распродажах, прирост выручки ожидается на уровне 3,8–4,2%.

Macy’s наймёт 80 тыс. сезонных сотрудников, чтобы справиться с наплывом заказов, Target – 130 тыс., но вот магазину одежды Gap понадобится сильно меньше людей, чем в прошлом году, – всего 30 тыс. Дополнительные рабочие руки нужны службе доставки UPS (100 тыс.) и Amazon (десятки тысяч).

Одним словом, праздничный сезон – горячая пора для всех. Хорошие результаты праздничного сезона нужны не только ритейлу, они нужны экономике США, а значит, и президенту Трампу, который отождествляет себя с благополучием Америки.