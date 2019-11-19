Вчера с утра российский рынок акций попробовал развить пятничный отскок, воспользовавшись позитивным внешним фоном. Однако распродажи довольно быстро вернулись, и по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,35%, приблизившись к району поддержки 2910-2920 пунктов.

Падение рублевого индикатора могло бы быть и большим, если бы не акции «Яндекса», взлетевшие на 11,4% на фоне информации об обратном выкупе и создания Фонда общественных интересов, который сможет выдвигать двух кандидатов в совет директоров компании. После такого взлета небольшая коррекция в акциях в ближайшие дни очень вероятна, но в среднесрочной перспективе бумаги компании вполне могут продолжить рост.

Такая динамика «Яндекса» говорит о том, что инвесторы не готовы к масштабным распродажам и продолжают искать новые интересные идеи на рынке.

В тоже время на 1,8% упали акции «Норильского Никеля». Кроме продолжающегося снижения мировых цен на никель негативом стала информация об увеличении инвестпрограммы, которая неминуемо отразится на снижении размера дивидендов. Сегодня с утра никель продолжает дешеветь и, скорее всего, акции ГМК также откроют торги снижением.

По-прежнему не может закрепиться выше 240-242 руб Сбербанк. Вчера он в очередной раз откатился от этого сопротивления и при ухудшении внешнего фона вполне может сходить в район 228 руб.

Пока же внешний фон нейтральный. После закрытия американского рынка около нуля, фьючерсы на американские индексы не подают признаков жизни. Ни на глобальном, ни на российском рынке нет каких-либо интересных идей для сильного движения. Инвесторы ждут решения, когда же, наконец, будет подписан "первый этап" торговой сделки между США и Китаем и стороны объявят о дальнейших планах урегулирования проблемы.

Нефть вчера практически весь день снижалась и завершила день в районе отметки 62,2 доллара за баррель, где по сей час и находится. В районе 61,5 контракты можно попробовать осторожно покупать с целью движения к 63,5.

Рубль в противовес небольшому ослаблению доллара к основным мировым валютам вчера потерял к "американцу" символические 0,15%. Пара доллар-рубль продолжает находится около района поддержки 63,6-63,8. Пробитие этого диапазона откроет дорогу в район годовых минимумов в районе 62,6, но, скорее всего, это случится в начале следующего года. Пока же более вероятным видится уход пары выше 64.