По итогам торгов 18 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,35%, до 2924,48 п., а индекс РТС на 0,44%, до 1443,02 п. Прошедший торговый день принёс как разочарования, так и надежды. Yandex (+11,39%) объявил о программе обратного выкупа на $300 млн, а также о новой золотой акции 2.0 версии. Появится некоммерческий Фонд Общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров, а также будет иметь право "вето" по различным вопросам и будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих акций компании в одних руках. На рынке полагают, что данная мера снизит аппетиты Госдумы по регулированию интернет-отрасли, а также позволит компании продолжить свою относительно независимую политику развития. Разочарованием стал день инвестора ГМК "Норникель" (-1,82%). Компания планирует увеличить инвестиционные расходы до $3-$4 млрд в год на период до 2025 года. Естественно, что предлагается сделать это за счёт сокращения дивидендных выплат. На рынке также бродят слухи о том, что "Сургутнефтегаз" (-0,26%) может купить долю "ЛУКОЙЛА" (-1,36%), или вовсе поглотить компанию. Однако подобный сценарий будет вреден всем участникам сделки, да и акционерам обеих компаний. В любом случае, владельцы "ЛУКОЙЛ" не говорили даже полслова на тему желания выйти в деньги. В лидерах дня также оказались "Распадская" (+5,11%), привилегированные "Мечел" (+2,1%), Polymetal (+1,8%) и АФК "Система" (+1,51%). Самыми слабыми также были "Детский Мир" (-3,21%), "АЛРОСА" (-4,49%), "НОВАТЭК" (-1,84%) и привилегированные "Транснефть". Активность была довольно высокой, и по итогам дня объём сделок на Московской Бирже достиг 57,563 млрд рублей.

Рубль провёл не самый удачный день на фоне очередных сомнений, которые подогреваются нерешительностью Д. Трампа или его нежеланием поэтапно отменить принятые ранее пошлины. Переговорщики США и КНР продолжают искать компромиссы, но вопрос пошлин всё ещё остаётся открытым, и уже Китай не выражает оптимизма по поводу своего желания заключать сделку, если пошлины сохранятся. В остальном, у рубля пока нет существенных проблем на фоне его высокой доходности и вполне стабильных цен на нефть. Более того, в ближайшие две недели рублю будет оказывать поддержку налоговый период.

Торги в США завершились ростом индексов, но рост был скромный из-за ряда неприятных моментов. Во-первых, президент Д. Трамп пока воздерживается от заявлений, тем более от действий по одобрению содержательной части первой фазы торгового соглашения. Меж тем, времени до Рождества остаётся мало, и есть риск того, что встреча лидеров КНР и США сможет состояться лишь в конце февраля. Во-вторых, процесс импичмента идёт своим чередом, и данный политический кризис может вовсе лишить президента Д. Трампа возможности заключать сделки. Пока Д. Трамп сомневается в необходимости отмены импортных пошлин, в Пекине выражают собственные сомнения по поводу возможности заключения каких-либо соглашений, если пошлины не будут поэтапно отменены. В понедельник Белый дом продлил разрешение на работу с китайской Huawei ещё на 90 дней. Из корпоративных историй можно отметить объявление Ford Motor (без изменений) о выпуске полностью электрического "Mustang Mach E". HP Inc. (-0,84%) отказалась от предложения поглощения от Xerox Holdings (+0,92%) за $33,5 млрд.

Неопределённость с итогами торговых переговоров продолжила влиять на настроения азиатских инвесторов. Телеканал CNBC, ссылаясь на свои анонимные источники, сообщил, что в Пекине выражают неуверенность в том, что сделка первой фазы может быть заключена. Впрочем, китайские индексы всё же торговались в плюсе. Частично за это может быть ответственна статистика прямых инвестиций за октябрь. Рост ускорился до 7,4%, хотя за десять месяцев увеличение иностранных инвестиций составило лишь 6,6%. Резервный Банк Австралии опубликовал протокол своего последнего заседания, из которого стало ясно, что РБА готов продолжить цикл смягчения, но решил изучить более внимательно влияние уже принятых мер. Снижение японского рынка проходило на фоне укрепления иены до 108,6 за доллар. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23282,78 п. (-0,57%), Hang Seng — 26960,64 п. (+1,05%), Shanghai Composite — 2921,25 п. (+0,41%).

Нефть также почувствовала сомнения в том, что первая фаза торговой сделки будет согласована в ближайшее время. Источники CNBC указывают на то, что Д. Трамп пока упорно отрицает, что первая фаза соглашения предполагает какую-либо отмену импортных пошлин. Меж тем, в КНР полагают, что торговая война началась с новых пошлин и должна завершаться их отменой. Reuters также пишет о том, что предварительные данные опроса участников рынка указывают на ожидания роста запасов нефти в США четвёртую неделю подряд. К 9:00 мск Brent — $62,29 (-0,24%), WTI — $56,94 (-0,35%), Золото — $1472,4 (+0,03%), Медь — $5784,95 (+0,15%), Никель — $14720 (-0,84%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,81 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,81%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,108 (+0,05%), GBP-USD — $1,296 (+0,08%), USD-JPY – 108,62 (-0,05%).

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Неопределённость по торговым переговорам давит на сырьевые контракты, но китайские индексы растут. Частично это связано с ожиданиями новых стимулов после того, как Народный Банк Китая уже снизил ключевую ставку. Меж тем, отечественный рынок может продолжить консолидацию, ожидая более чётких новостей о переговорном процессе Вашингтона и Пекина. Рубль также проведёт день без существенных движений.



