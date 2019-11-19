Мы полагаем, что ухудшение экономической ситуации в Турции существенно увеличило чувствительность турецких потребителей к цене поставляемого газа, спровоцировав его частичное замещение более дешевыми альтернативными вариантами, такими как уголь. Это привело к тому, что в январе–августе этого года потребление газа в Турции сократилось на 5,5% г/г, до 30,6 млрд куб. м. В то же время поставки Газпрома по итогам 9м19 упали на 35% г/г (до 11,7 млрд куб. м), что, помимо общего падения спроса, стало результатом жесткой конкуренции со стороны СПГ и газа, поставляемого по TANAP. Наша модель Газпрома не предполагает сколько-нибудь существенного восстановления экспорта газа в Турцию, поскольку мы полагаем, что первая нитка Турецкого потока (15,75 млрд куб. м в год) лишь заменит транзит газа через Украину. Кроме того, газ, поставляемый Газпромом, вероятно, является самым дорогим на турецком рынке, и чтобы удержать долю рынка, компании придется снижать маржинальность поставок, что является для нее фундаментально негативным фактором в долгосрочной перспективе. Тем не менее мы не думаем, что на данном этапе эта новость как-то отразится на динамике акций Газпрома. 