TCS завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Согласно нашему прогнозу, прибыль вырастет на 25% г/г при ROE 52,9%. В 3К19 сохранялся ускоренный рост кредитования, вызвав рост чистого процентного дохода, который, вероятно, был нейтрализован повышенными отчислениями в резервы и операционными расходами. Наш прогноз чистой прибыли на 3% ниже консенсус-прогноза, и мы не ожидаем сильной реакции рынка на отчетность. Мы считаем, что TCS сможет выполнить свой прогноз чистой прибыли на 2019 г. (более 35 млрд руб.), тогда как рынок, вероятно, ожидает услышать больше подробностей по стратегическим целям на 2020 г. и на более отдаленную перспективу. Прогноз роста кредитов и их качества, вероятно, будет главной темой телефонной конференции. При 5,5x P/E 2020П акции торгуются на уровне Сбербанка (в сравнении с премией за последние два года в размере 36%). Перспективы включения в расчетную базу индекса MSCI и возобновление дивидендных выплат в начале 2020 г., на наш взгляд, должны оказывать поддержку акциям.

По нашей оценке, чистый процентный доход за 3К19 составит 23,3 млрд руб. (+57% г/г; +8% к/к), на фоне роста кредитного портфеля на 77% г/г. Согласно нашему прогнозу, отчисления в резервы в 3К19 составят 7,9 млрд руб. (+155% г/г; +18% к/к) при стоимости риска 9,1% (+2,8 п. п. г/г; +0,2 п. п. к/к), так как ускоренный рост кредитов, скорее всего, вызвал более высокие отчисления в резервы на начальной стадии. Мы ожидаем, что совокупные операционные расходы за 3К19 составят 12,3 млрд руб. (+40% г/г) при отношении расходов к доходам на уровне 38,8% (-2,2 п. п. г/г) на фоне, главным образом, найма новых сотрудников и привлечения клиентов. Это приведет к тому, что чистая прибыль за 3К19 составит 9,1 млрд руб. (+25% г/г). ROAE, вероятно, снизится до 52,9% (-27,6 п. п. г/г и на 11,8 п. п. к/к), главным образом, на фоне вливания в акционерный капитал $300 млн, которое произошло в июле этого года.