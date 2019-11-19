Суммарный объем рынка такси в 2018 году, по оценкам BusinesStat, составлял 633,1 млрд руб. За последние годы он вырос более чем на 10%. Долю Ситимобил СМИ оценивают приблизительно в 7-8 млрд руб., хотя она увеличивается двузначными темпами в годовом исчислении. Объем рынка доставки еды — 10-20 млрд руб. Квартальная выручка работающей на нем Delivery Club в третьем квартале 2019-го поднялась на 191% год к году и достигла 1,244 млрд руб. Однако и Ситимобил, и Delivery Club продемонстрировали убыток по итогам 2018 года.

Текущая деятельность этих компаний от новых инициатив в данных МСФО за три квартала 2019 года, судя по статистике выручки и прибыли Mail.ru Group, также убыточна. Компании инвестируют в стартапы из сегмента доставки еды и предоставления транспортных услуг (YouDrive, DC Daily, Performance Group), чьи показатели крайне зависимы от инвестиционной политики компании – владельца бизнеса.

Инвестиции в рамках СП, согласно договоренностям, должны составить 47 млрд руб. На момент закрытия сделки оно получит и еще до 17,6 млрд руб. Цель этих инвестиций — агрессивное расширение рыночной доли за счет получения преимуществ в цене и качестве сервиса. Судя по примеру Яндекс.Такси (выручку которого по итогам 2019-го прогнозируем на уровне 120 млрд руб.), набравшего рыночный вес в период и за счет активного сотрудничества Яндекса со Сбербанком, доля рынка для основных предприятий СП через несколько лет достичь 15-20%.

Сбербанка усиливает позиции на этом рынке происходит в рамках стратегического увеличения доли комиссий (доходы банка, которые он берет за совершение операций своими клиентами). Сейчас доля поступлений от комиссий в операционных доходах банка составляет уже 35%.

Риски для реализации данной инвестиционной идеи связаны с ускорением ВВП и инфляции в РФ в средне- и долгосрочном периоде. В случае развития этого сценария требуемая доходность вложений вырастет, что снизит инвестиционную привлекательность и ухудшит финансовый результат защитных и низкодоходных инвестиций Mail.ru Group и Сбербанка в рамках СП. Однако многое зависит от стратегических целей политики финансовых властей крупнейших экономик, в том числе российской.

Полагаю, что в среднесрочном периоде сегмент, на котором оперирует СП, ждет фаза консолидации под влиянием стимулирующих и антидефляционных мер в мире и ускорения инфляции в РФ. Mail.ru Group и Сбербанк в рамках СП воспользуются этой консолидацией для наращивания рыночной доли. В более длительной перспективе потенциал роста спроса на "качество" и низкую доходность связан с электоральным циклом в США и РФ, когда вновь может повыситься спрос на защитные активы.

Новость о формировании СП со Сбербанком, одним из крупнейших российских инвесторов в сегмент торгуемых низкодоходных технологических активов, выглядит позитивным краткосрочным фактором для бумаг Mail.ru. Однако даже с учетом финансового эффекта от создания СП интернет-компания останется одной из самых дорогих на российском рынке. На фоне повышения ставок "трежериз", реализации ряда стимулирующих программ в ЕС и ведущих странах Азии рынок может переоценить риски компаний с низкими показателями рентабельности и чистого дохода на акцию. При росте чистой прибыли компании до 13,2 млрд руб. в рамках текущего средне- и долгосрочного тренда, Р/Е останется около 20х. Это высокий уровень даже для компаний из состава Nasdaq с их существенно более низкими оценочными рисками и ставками требуемой доходности рынка. Новость о создании СП поможет бумагам Mail.ru отыграть усилившиеся ожидания снижения ставок низкодоходных инструментов к концу года. Однако на фоне роста рисков ускорения инфляции в РФ и повышения интереса инвесторов к высокодоходным активам я прогнозирую для акций Mail.ru нестабильную динамику.

С точки зрения статистики мультипликаторов компания выглядит незначительно переоцененной по отношению к российским аналогам. В то же время статистика финансовых показателей и динамики продаж услуг должна улучшиться, чтобы оправдать текущую цену бумаг. Негативным фактором для акций Mail.ru является отсутствие дивидендных выплат. До конца 2019 года мы оцениваем справедливую стоимость обыкновенной акции Mail.ru Group в $19,85.



