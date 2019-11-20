Индекс МосБиржи во вторник, 19 ноября, предпринял еще одну попытку возобновить рост. Однако масштаб подъема пока выглядит незначительным, а все колебания последних 3-4 сессий укладываются в формат обыкновенной боковой консолидации.

На фоне сильных отчетов лучше рынка выглядели акции ФСК ЕЭС (+3,7%) и МТС (+2,71%). В инвестиционных кейсах обеих бумаг ключевым фактором остаются ожидания относительно высоких дивидендов.

Кроме того, в МТС менеджмент повысил прогноз по росту выручки по в 2019 г. до 6-7% с 4-6%. Учитывая высокую рентабельность OIBDA даже такое незначительное ускорение выручки является крайне позитивным. Котировки компании во вторник обновили годовые максимумы. В качестве ближайшей области сопротивления выступает район 310-320 руб. Форвардная дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев за счет ожидаемого роста котировок опустилась ниже символичных 10% и сейчас составляет около 9,1%.

В то же время настоящее ралли наблюдается в материнской компании МТС — АФК Система. Накануне они выросли на 4,5%, достигнув максимальных значений с 2017 г., когда появился совместный иск со стороны Роснефти и Башнефти. Общий рост с начала года превысил 100%. Котировки Системы поддерживаются ростом акций публичных дочек, ожиданиями снижения долга, продажи пакета Детского мира, а также возврата к прежней дивидендной политике. Кроме того, компания проводит байбэк, выкупая акции с рынка. На мой взгляд, по мере приближения к лимиту по программе выкупа (3 млрд руб.) в бумагах может сформироваться навес из продавцов, которые будут фиксировать длинные позиции после устойчивого роста, пока еще есть спрос в стакане из-за байбэка. По моим расчетам, к текущему моменту с середины сентября могло быть уже израсходовано 51,6% от запланированного на выкуп объема.

Вчерашний отчет Мечела (-0,82%) за III квартал не взывает большого оптимизма. Одной из ключевых причин убытков в III квартале (-571 млн руб.) стало ухудшение конъюнктуры на рынке угля. Операционная прибыль сократилась почти в 2 раза в годовом сопоставлении, а операционная рентабельность за тот же период снизилась на 8,1 п.п. Низкие цены на уголь сохраняются и в IV квартале, а это значит, что заметного улучшения финансовых показателей до конца года ожидать сложно. Причин для роста обыкновенных бумаг пока не наблюдается. В привилегированных акциях Мечела ценовая премия связана с возможной выплатой дивидендов, которые закреплены уставом при получении годовой прибыли. Но, на наш взгляд, этого сейчас недостаточно для уверенной покупки бумаг.

Общая техническая картина по индексу МосБиржи пока не меняется. Среднесрочная тенденция остается преимущественно растущей, но в моменте мы не исключаем вариант с еще одной локальной волной коррекции в случае ухудшения внешнего фона. В частности, о реализации сценария более глубокого снижения можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860-2850 п.

Ключевым внешним среднесрочным фактором остается вопрос торговых отношений Китая и США. Во вторник президент США вновь начал накалять ситуацию, хотя по его же словам, стороны близки к завершению обсуждения «первой фазы» торговой сделки. Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины на китайские товары еще выше, если торговая сделка с Пекином не будет достигнута.

Фактором давления для российского рынка акций сегодня выступает падение цен на нефть. Наш рынок практически не заметил и не отыграл снижения фьючерсов Brent в последние пару сессий к $61.

Вчера и сегодня негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказывают данные по запасам в США от API. За неделю они выросли на 6 млн баррелей против прогноза роста на 1,5 млн. Увеличение запасов бензина также превзошло ожидания. Сегодня вечером ждем отчета по запасам и добыче от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Подтверждение цифр от API может усилить снижение цен.

В условиях падения котировок Brent и отсутствия соразмерного ослабления рубля (пара USD/RUB стабильна около 63,8) индексу МосБиржи будет непросто показать опережающую динамику относительно других развивающихся стран. Наоборот, растут шансы на локальное торможение только начавшегося роста.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовой отчетности за III квартал по МСФО у ТМК, QIWI и TCS. Кроме того, в среду стартует форум ВТБ Капитал «Россия зовет!», на котором традиционно появляется масса важных корпоративных новостей. Также сегодня могут быть обнародованы подробности о параметрах SPO Детского мира.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,21%, нефть Brent в плюсе на 0,07%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного ниже уровня закрытия вторника, в пределах —0,2%.