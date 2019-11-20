По итогам торгов вторника американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,06%, закрывшись на отметке 3120,18 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,36%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,24%. Индекс MSCI Emerging Market прибавил 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 1,78%. Доходность 10-летних облигаций Германии осталась на прежнем уровне —0,34%.

Инвесторы негативно отреагировали на неутешительные прогнозы крупнейших ритейлеров. Так, акции Home Depot упали 5,44% после того, как компания второй раз в текущем году снизила прогноз продаж на 2019 год, а бумаги Kohl's обрушились на 19,49% после сокращения прогноза годовой прибыли. Не способствовали оптимизму и заявления Дональда Трампа, который пригрозил новым повышением пошлин на импорт из Поднебесной в случае, если Пекин не пойдет на сделку.

На текущей неделе игроки продолжат следить за отчетами других крупных ритейлеров, таких как Target, Lowe's, и Nordstrom и их результаты укажут на "здоровье" американского потребителя. Сегодня внимание инвесторов также будет приковано к публикации протоколов заседания FOMC, из которых они получат информацию о монетарной политике американского регулятора.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,58%, закрывшись на отметке $60,83. Поводом для минорных настроений послужила информация от Reuters о том, что Россия, возможно, не поддержит более глубокое сокращение добычи нефти. Кроме того, игроки на понижение делали ставку на продолжение роста запасов "черного золота" в США, что полностью было оправдано вышедшей позже статистикой от Американского института нефти. Так согласно цифрам API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 5,95 млн. баррелей и если сегодня официальные данные от Минэнерго США выйдут в аналогичном ключе, это будет четвертый недельный рост подряд.

Индекс МосБиржи во вторник вырос на 0,59%, закрывшись на отметке 2941,69 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2915 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 143000 и 141000 пунктов, сопротивление — 145250 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,82 руб./$, не претерпев изменений по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,65 и 63,10, сопротивления расположены на уровнях 64 и 64,20.