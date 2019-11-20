Российский рынок акций вчера вновь попытался нарисовать отскок, поднявшись по Индексу Мосбиржи на 0,6%. Но сегодня весь рост может сойти на нет.

Вчера днем резко начала падать нефть, которая ушла в район 61 доллара за баррель. Наш рынок на это, кстати, не отреагировал. Особых причин для падения не было. Лишь поздно вечером Американский институт нефти сообщил о росте запасов в стране почти на 6 млн баррелей. Сегодня ждем данных Минэнерго США. Консенсус-прогноз предполагает рост на 2,2 млн.

Мы неоднократно делали предположение, что высокие котировки нефти могут искусственно поддерживаться саудовскими властями, которые выводят на IPO свою крупнейшую госкомпанию Saudi Aramco. Возможно, вчера эта поддержка завершилась.

С утра нефть продолжила снижение, теряя около 0,3%. Сильной поддержкой для котировок сырья является район 60 долларов за баррель, откуда контракты можно аккуратно покупать.

Вчера 1,35% прибавил сильно перепроданный в последнее время "Норильский Никель", реагируя на общий позитив и попытку разворота цен на никель. Сегодня цены на металл с утра снижаются, но складывается впечатление, что они нащупали дно в районе 14450 долларов за тонну.

В целом же внешний фон перед открытие российских торгов складывается негативный. Кроме дешевеющей нефти, около 0,2% теряют американские фьючерсы, в "красной" зоне и азиатские площадки.

Все это говорит, что мы откроемся снижением на 0,2-0,4%.

Сегодня для рублевых активов есть и еще один негативный момент: в американском Сенате планируется обсуждение 12-ти законопроектов о санкциях в отношении России. Вряд ли самые жесткие из них даже лягут на стол Дональда Трампа, но негативная риторика сенаторов может спровоцировать волну снижения отечественных акций и рубля.

Если внешний фон не улучшится, то Индекс Мосбиржи вновь уйдет в район поддержки 2910-2920 пунктов.

Если такой сценарий реализуется, то падение стоит использовать для наращивания лонгов с целью до конца года. Наиболее перспективными, на наш взгляд, выглядят акции "Газпрома", "Норникеля" и "Лукойла". Но торопиться с покупками не стоит, падение рынка ниже 2900 пунктов исключать нельзя.

На валютном рынке периодически отмечается локальный спрос на рубли. Скорее всего, он вызван выходом на торги экспортеров, которые закупаются рублями для расчетов с бюджетом по налогам. Фундаментально мы не видим поводов для роста российской валюты по крайней мере в ближайшие 2-3 недели.

Поэтому с учетом негативного внешнего фона уход пары доллар-рубль выше 64 не вызовет удивления.