По итогам торгов 19 ноября индекс МосБиржи вырос на 0,59% до 2941,69 п., а РТС на 0,6% до 1451,64 п. Торговый день на российском рынке складывался довольно сложно из-за дешевеющей нефти и негативной динамики в США. Однако корпоративные отчёты и новости помогли вытащить индексы в плюс. "ФСК ЕЭС" (+3,7%) оказались среди лидеров дня благодаря отчётности, показавшей рост прибыли по МСФО за девять месяцев на 19% до 70,4 млрд рублей. Сбербанк (+0,76%) подписал обязывающее соглашение о покупке доли в структурах, контролирующих Mail.ru Group, на 11,3 млрд рублей. Также создаётся совместное предприятие на основе Delivery Club и "Ситимобил". МТС (+2,71%) порадовала прибылью в размере 18,4 млрд рублей по МСФО за III квартал. В прошлом году компания отчиталась об убытках в размере 37 млрд рублей за III квартал. Отыграли своё металлурги, которые были под давлением в последнее время: ГМК "Норникель" (+1,35%), НЛМК (+1,47%), "Северсталь" (+2,33%), ММК (+1,0%). Бумаги Polymetal (-1,12%) и "Полюс" (-0,98%) указывают на то, что восприятие риска на рынке всё же не столь высокое. Активность немного снизилась по сравнению с предыдущими днями, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 52,625 млрд рублей.

Рубль в течение дня не оставлял попыток укрепиться. Делал он это на фоне дешевеющей нефти, что, естественно, мешало более уверенному усилению позиций. Поддержку рублю оказывают грядущие налоговые платежи и размещения ОФЗ. В среду 20 ноября Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года в объёме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. В целом, ведомство уже выполнило план размещений в текущем году и может себе позволить отменить аукцион, если заявки не будут удовлетворять по доходности. К вечеру вторника доллар показал нулевое изменение и остался на уровне 63,82, а евро ослаб на 0,01% до 70,685.

Торги в США завершились рекордом по индексу NASDAQ и отступлением широкого рынка. Сомнения по поводу торгового соглашения между США и КНР остаются. Приближается 15 декабря, а США пока не отменили планируемое повышение пошлин. Впрочем, корпоративные новости сыграли главную роль в культивации пессимизма. Продавец строительных материалов и бытовой техники Home Depot (-5,44%) отчитался хуже ожиданий за III квартал, а также ухудшил прогноз на весь финансовый год. Меж тем, Advanced Micro Devices Inc. (+3,54%) объявила о выпуске очередной графической системы для инженеров, архитекторов и 3D дизайнеров. Из статистики дня стоит отметить рост числа новых строительств за октябрь на 3,8%, а также разрешений на них на 5%. По итогам дня DJIA снизился на 0,36% до 27934,02 п., а S&P 500 на 0,06% до 3120,18 п., NASDAQ поднялся на 0,24% до 8570,66 п.

Азиатские рынки вновь снижаются. Президент США Д. Трамп в очередной раз демонстрирует свою непредсказуемость. Он пригрозил повышением тарифов, если Пекин и Вашингтон не заключат торговую сделку. Меж тем, Народный Банк Китая снизил свои долгосрочные ставки для премиальных заёмщиков на 5 базисных пункта до 4,15% на год и 4,8% на пять лет соответственно. Однако данное действие лишь удержало рынок от более активных распродаж. Дополнительным поводом для негативных настроений стал законопроект о ситуации в Гонконге, который одобрил американский сенат. Законопроект «О демократии и правах человека» призван наложить ограничения на ряд официальных лиц, ответственных за подавление протестов, а также на особые торговые отношения Гонконга и США. Ранее схожий документ был одобрен в Конгрессе. Естественно, что Пекин ответил угрозами принять контрмеры. Япония дополнила серую картину дня статистикой по внешней торговле. Экспорт упал в октябре на 9,2% при ожиданиях снижения на 7,6%, а импорт на 14,8% при ожиданиях падения на 16,0%. Соответственно, утренний фон существенно ухудшился, так как указывает на осложнения в торговых переговорах, а также на дальнейшее ухудшение азиатской экономики из-за торговой войны. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23122,72 п. (-0,73%), Hang Seng — 26912,27 п. (-0,67%), Shanghai Composite — 2917,91 п. (-0,55%).

Нефть торговалась в минусе. Осложнения в торговых переговорах дополняются статистикой из США. По данным API, на неделе, завершившейся 15 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли почти на 6,0 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн бар., а запасы дистиллятов уменьшились на 2,2 млн бар. По данным опроса S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 1,6 млн бар., а также рост запасов бензина на 750 тыс. бар. и снижение запасов дистиллятов на 1,4 млн бар. Частичную поддержку нефти оказывают новости с Ближнего Востока. Израиль атаковал более десятка иранских объектов на территории Сирии в ответ на обстрел Голландских высот. Amnesty International утверждает, что более сотни человек погибли во время подавления очередных бензиновых бунтов в Иране. Прямого отношения к нефтяному балансу новости не имеют, но создают общий напряжённый геополитический фон. Впрочем, для нефти более значимым является то, что торговые переговоры США и КНР вновь оказались под угрозой срыва из-за нежелания США идти на уступки. К 9:00 мск Brent — $60,78 (-0,21%), WTI — $55,29 (-0,11%), Золото — $1475,7 (+0,09%), Медь — $5838,96 (-0,30%) Никель — $14600 (-0,61%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 97,89 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,75%, хотя накануне подрастала до 1,85%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,107 (-0,05%), GBP-USD — $1,291 (-0,12%), USD-JPY – 108,51 (-0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Торговые переговоры под угрозой срыва, США наращивают политическое давление на Китай, нефть дешевеет, как на рисках эскалации торговой войны, так и роста запасов в США. Российский рынок начнёт день в минусе, а рубль может ослабнуть выше отметки 64,0 за доллар. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность по МСФО от "ТМК", "Тинькофф Банка", QIWI.



