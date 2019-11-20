Результаты МТС за III квартал оказались лучше прогноза
Совокупная выручка за 3К19 повысилась на 4.6% г/г до 133.9 млрд руб., в целом совпав с консенсус-прогнозом, благодаря повышению тарифов на услуги компании в России и консолидации результатов МТС Банка. Выручка российского сегмента МТС увеличилась на 2.4% г/г и достигла 121.9 млрд руб., украинского — на 29.7% г/г, белорусского — на 16.5% г/г (показатели в национальных валютах). Скорректированная OIBDA выросла на 5.9% г/г до 62.8 млрд руб. (+3.4% против консенсуса), рентабельность по ней достигла 46.9% (рост на 60 бп г/г и на 210 бп кв/кв). Чистая прибыль за 3К19 составила 18.4 млрд руб. FCF с поправкой на выплаты, связанные с урегулированием вопросов с SEC и DOJ, за 9М19 достиг 67.2 млрд руб. (+66.6% г/г), и был поддержан динамикой показателей МТС Банка.
На телеконференции руководство МТС подтвердило, что ведутся переговоры о продаже украинского подразделения, и подчеркнуло, что компания по-прежнему придерживается оппортунистического подхода к изменению географии бизнеса и продаже активов.
Наше мнение. Результаты MTС за 3К19 оказались сильными: OIBDA превысила консенсус-прогноз. Помимо этого, повышен прогноз результатов на 2019: теперь группа полагает, что выручка увеличится на 6-7% г/г (прежний прогноз роста составлял 4-6% г/г), OIBDA — на 4-5%.
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