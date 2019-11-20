В октябре дефляция цен производителей значительно ускорилась
По итогам текущего года цены производителей заметно снизятся. Принимая во внимание существенное снижение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подешевел в октябре на 5,2% месяц к месяцу), а также падение цен на промышленные металлы (на алюминий – на 2,5%, на медь – на 1%, на никель – сразу на 4,4%), мы ожидаем, что в ноябре цены производителей в добывающем секторе продолжат снижаться. Учитывая, что ощутимое ускорение в обрабатывающей промышленности в октябре было вызвано преимущественно разовыми факторами (рост в пищевой промышленности вызван значительным увеличением производства сельхозпродукции, а рост выпуска в ряде других сегментов, таких как производство машин и оборудования, обусловлен увеличением запасов готовой продукции), мы считаем, что оптовые цены в этом секторе в краткосрочной перспективе будут умеренно снижаться. При этом мы ожидаем дальнейшего роста цен в секторе производства и распределения пара и горячей воды, а также сохранения нулевого роста цен в секторе водоснабжения и водоотведения. В целом мы полагаем, что в ноябре 2019 г. падение ИЦП составит 1,2% месяц к месяцу. Учитывая, что в ноябре прошлого года ИЦП поднялся на 0,7% месяц к месяцу, годовая дефляция цен производителей по итогам текущего месяца продолжит быстро нарастать. Таким образом, несмотря на то, что в декабре цены производителей могут вернуться к росту, по итогам года ИЦП, по всей видимости, заметно снизится.
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