Прирост выручки отстает от темпов индексации тарифов. Вчера ФСК ЕЭС (FEES RX – без рекомендации) опубликовала в целом нейтральные результаты за 3 кв. и 9 мес. 2019 г. по МСФО. Тем не менее представленная отчетность была позитивно воспринята рынком благодаря 19-процентному росту чистой прибыли за 9 мес., обусловленному доходом в размере 10,4 млрд руб. от сделки с ДВЭУК, который был учтен еще в 1 кв. Совокупная выручка ФСК ЕЭС в 3 кв. выросла на 2,7% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 58,5 млрд руб. В том числе выручка от передачи электроэнергии увеличилась на 3,2% до 55,6 млрд руб. на фоне роста тарифа на 5,5% и снижения на 0,1% отпуска электроэнергии из сети компании. Доходы от продажи электроэнергии сократились с 2,2 млрд руб. до 1,7 млрд руб., выручка от строительных услуг и технологического присоединения – с 8,4 млрд руб. до 0,6 млрд руб. Последние относятся к деятельности дочерних компаний и обычно неравномерно распределены в течение года.

Снижение расходов поддержало рентабельность. Сокращение операций дочерних компаний синхронно сократило расходы ФСК на топливо для энергогенерации (с 1,5 млрд руб. до 0,01 млрд руб.) и на услуги субподрядчиков по строительству (с 0,7 млрд руб. до 0,1 млрд руб.). Кроме того, сокращение отпуска электроэнергии привело к снижению расходов на покупную энергию на 7,6%. В результате совокупные операционные расходы снизились на 0,3% до 36,4 млрд руб., а EBITDA выросла на 7,6% до 34,1 млрд руб., что привело к повышению рентабельности по EBITDA на 2,6 п.п. до 58,3%. Чистая прибыль увеличилась на 7,5% до 19,7 млрд руб., темпы ее роста замедлились по сравнению со 2 кв. (13,6%).

Комфортная ликвидная позиция. Совокупный долг ФСК в 3 кв. практически не изменился (240,5 млрд руб. на отчетную дату), зато денежная подушка сократилась на 7,8 млрд руб. как следствие выплаты дивидендов на 20,3 млрд руб. Показатель Чистый долг/EBITDA за квартал не изменился, а с начала года уменьшился на 0,2х до 1,4. Краткосрочный долг за квартал вырос вдвое до 29,8 млрд руб. за счет приближения срока погашения облигаций, однако он в полном объеме покрывается имеющимися на балансе денежными средствами. Капитальные затраты компании полностью финансируются за счет поступлений от операционной деятельности.