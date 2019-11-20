Доходность UST10 упала до 1,75% на фоне осложнений в торговых переговорах… Вчера ситуация на глобальных рынках начала ухудшаться, уверенность многих инвесторов в скором заключении сделки между США и Китаем сильно поколебалась. Во-первых, президент Трамп заявил что, если соглашение не будет подписано, то он вновь повысит пошлины. Во-вторых, американский Сенат принял резолюцию в поддержку протестующих в Гонконге, что вызвало резкую критику со стороны Китая и способно осложнить ход торговых переговоров. Похоже, на данный момент между странами сохраняются разногласия по поводу того, какие пошлины должны быть отмены – только запланированные на декабрь или также часть действующих с сентября. Неурегулированным остается и вопрос по объемам закупки сельхозпродукции. Впрочем, министр торговли США Уилбур Росс вчера выразил оптимизм в отношении возможности заключения сделки. Мы не исключаем, что в ближайшее время еще может наблюдаться негативная реакция инвесторов на возникающие проблемы, но по-прежнему считаем высокой вероятность заключения первой части торгового соглашения. Стоит отметить, что вчера вышла вполне хорошая статистика по сектору недвижимости США – число выданных разрешений на строительство выросло на 5%, хотя ожидалось снижение на 0,4%. В целом новостной поток был воспринят вчера рынками негативно: доходность UST10 опускалась до 1,78%, а сегодня утром провалилась к отметке 1,75%. Евро еще немного укрепился к доллару, до 1,108. Цены на нефть практически в течение всего дня падали и вечером оказались на уровне 60,8 долл./барр. Сегодня будут опубликованы данные Минэнерго США о недельной динамике запасов нефти в стране. По оценке API, запасы увеличились на 6 млн барр., тогда как рынок ждет роста только на 1,5 млн барр. Также сегодня выйдут протоколы последнего заседания ФРС.

…но российским суверенным евробондам вряд ли удастся полностью отыграть это движение. Во вторник доходность UST10 большую часть дня оставалась без изменений – около 1,81%, поэтому российские суверенные еврооблигации торговались также почти нейтрально. Однако после открытия рынков в США доходность UST10 устремилась вниз, дойдя до 1,78% – минимум за две недели. Большая часть евробондов не отреагировала на это движение, а длинные бумаги прибавили не более 0,2 п.п. от номинала. При этом динамика российских бумаг вновь была лучше, чем у аналогов других стран ЕМ. С начала месяца доходности вдоль российской суверенной кривой снизились примерно на 10 б.п., тогда как доходности большинства бумаг других стран ЕМ за этот же период выросли в среднем на 10 б.п. Возможно, их слабые результаты были вызваны локальными причинами, но поводов для оптимизма в отношении российских евробондов не было, к тому же цены на нефть с начала месяца практически не изменились. В последние дни на рынке вновь усиливаются опасения относительно торговых войн, и доходность UST10 сегодня опустилась уже до 1,75%, падают и цены на нефть. Однако, учитывая также динамику бумаг других ЕМ, вряд ли сейчас стоит рассчитывать на дальнейший заметный рост российских евробондов. Возможно, снижение доходности UST10 на 7 б.п. будет практически полностью компенсировано расширением спредов.