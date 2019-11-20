Оценка. Мы пересмотрели РЦ по акциям Норникеля с $31,7/ГДР до $31,6/ГДР и подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА: После презентации компании, посвященной новой стратегии на ближайшие 10 лет, мы отразили в нашей финансовой модели новые прогнозы по капиталовложениям и объемам производства, а также пересмотрели наш прогноз цен на металлы. Отметим, что срок действия нынешнего акционерного соглашения истекает в январе 2023 г. Это означает, что компания продолжит выплачивать дивиденды в соответствии с текущей дивидендной политикой в ближайшие три года, поэтому мы не меняли прогноз по дивидендным выплатам в модели. Наша РЦ в целом не изменилась, отражая нашу убежденность в инвестиционной привлекательности компании на фоне оптимистических перспектив спроса на цветные металлы и металлы платиновой группы и планов по значительному росту производства.

Стратегия. Обновленная стратегия Норникеля на ближайшие 10 лет предусматривает мероприятия, направленные на значительный рост производства к 2030 г. По прогнозам компании, производство никеля вырастет на 15-30% до 250-280 тыс. тонн, меди – на 20-40% до 520560 тыс. тонн, и совокупное производство палладия и платины – на 30-95% до 160-205 тонн (и до 140-150 тонн без учета СП “Арктик Палладий”). Компания планирует достичь намеченных целей за счет увеличения добычи руды на Таймырском полуострове на 75%, успешной реализации уже утвержденного проекта “Южный кластер”, действующих рудников Талнаха и дальнейшего расширения мощностей на других действующих активах. Подтвержден поэтапный ввод в производство СП «Арктик Палладий», которое признано по итогам предварительного технико-экономического обоснования первоклассным активом, но ожидает принятия окончательного инвестиционного решения и проведения соответствующих корпоративных процедур. СП предположительно потребуется $15 млрд, чтобы стать крупнейшим в мировой отрасли производителем металлов платиновой группы. Помимо СП “Арктик Палладиум”, Норникель планирует направить еще $19-22 млрд на капитальные инвестиции до 2025 г. Прогноз по инвестициям на раннем этапе компания уточнит в 2020-2021 гг. Заметим, что прогноз капиталовложений на 2019-2022 гг. в целом не изменился в сравнении с более ранним прогнозом, объявленным на предыдущем Дне инвестора: компания планирует израсходовать $10,3-$11,7 млрд против ранее озвученных $10,5-$11,5 млрд. Мы отмечаем увеличение инвестиций на программы по защите окружающей среды на 40% до $3,5 млрд, целью которых является достижение показателей по улавливанию серы на уровне лучших в мире аналогов. Увеличение капиталовложений отражает более амбициозные цели компании, которые привели к изменениям в параметрах проектов, на которые также повлиял рост расходов в связи с инфляцией и отдельные тендерные процедуры. По оценкам Норникеля, спрос на палладий и никель со стороны автомобилестроения вырастет соответственно на 26% и 33% в 2030 г. к базе 2018 г., тогда как доля рынка в сегменте NCM/NCA аккумуляторов должна достичь 80% в 2019 г. против 50% в 2017 г. Это подкрепляет сильный фундаментальный спрос на корзину металлов Норникеля. В ближайшем десятилетии рынок будет испытывать структурный дефицит МПГ и цветных металлов, в том числе и в связи с увеличением инвестиций в инфраструктуру в рамках проекта “Один пояс – один путь” и проектов по освоению Арктики, а также переходу к сырьевым товарам позднего цикла на крупнейших рынках, в том числе рынках Китая и Индии. Мы считаем, что компания своевременно внесла поправки в свою стратегию и сможет во всеоружии встретить все возрастающий спрос.

Резюме. Мы высоко оцениваем стратегический подход Норникеля к расширению горизонта планирования до 10 лет и увеличению числа проектов. Мы считаем, что это поддерживает долгосрочные фундаментальные показатели компании и повышает степень прогнозируемости для инвесторов. Акцент на органическом росте, на наш взгляд, говорит о потенциальном увеличении совокупного акционерного дохода. Ставка на увеличение объемов производства становится важным драйвером роста акций компании. Обозначенные планы по инвестициям по программам защиты окружающей среды показывают, что российские компании начинают конкурировать не только в затратах на производство и за долю рынка, но и в части лучшего соответствия стандартам ESG.