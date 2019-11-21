На российском рынке акций по-прежнему не наблюдается какой-то единой устойчивой тенденции. Индекс МосБиржи в среду продолжил консолидироваться, несколько раз за сессию поменяв направление. В результате по-прежнему сохраняется локальный боковик в узком диапазоне 2915-2950 п.

Закрытие торгов среди голубых фишек вчера в основном проходило без существенных отклонений. Из ликвидных бумаг наиболее сильное движение наблюдалось в акциях Московской биржи (+2,66%). Бумаги компании сложно назвать чрезмерно недооцененными, однако на горизонте 2-3 кварталов потенциал для подъема еще есть. О кратном росте капитализации речи не идет, но переход в район 110-130 руб. при спокойном внешнем фоне вполне допустим.

В списке аутсайдеров среди ликвидных акций вчера выделялся Аэрофлот (-1,79%). Падение могло быть спровоцировано переносом компенсаций авиакомпаниям за подорожавший керосин на 2020 г. Взгляд на перспективы бумаг умеренно положительной, но только на горизонте года.

И хотя акции Газпрома в среду показали околонулевой результат, именно эти бумаги стали главной фишкой дня. Общий дневной оборот в акциях индекса МосБиржи составил 80,7 млрд руб. — это максимальный дневной объем с мая текущего года. На Газпром из этой суммы пришлось 61,5%. На втором месте с существенным отрывом был Сбербанк.

Столь существенная торговая активность в бумагах газовой компании была обусловлена сразу несколькими новостями с форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». Во-первых, менеджмент компании обозначил точную дату, 5 декабря, когда правлением будет рассмотрен вопрос новой дивидендной политике. Во-вторых, президент РФ Владимир Путин крайне позитивно отозвался о компании Газпром, назвав ее крайне недооцененной и перспективной в плане роста капитализации. Ну и самым главным драйвером для резкого роста оборотов стало сообщение о том, что компания планирует продать часть казначейского пакета акций в ближайшее время в зависимости от ситуации на рынке.

У Газпрома осталось 3,7% собственных акций на балансе дочерних организаций. В прошлый раз реализация 3% по 200,5 руб. впоследствии привела к резкому и в то же время внезапному росту бумаг, о чем многие трейдеры помнят. Сейчас дополнительная продажа квазиказначейского пакета также воспринимается скорее как позитив. С одной стороны, это позволит Газпрому получить внушительную сумму, а с другой, увеличит free float, то есть количество бумаг в свободном обращении. В результате вес компании в таких международных индексах как MSCI Russia может быть увеличен, а соответственно возможен приток пассивного капитала. Вчерашний взлет объемов торгов как раз может являться попыткой крупных участников заранее нарастить долю в бумагах.

Завершение «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем может быть перенесено на следующий год, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов по торговле и близких к Белому дому людей. Это связано с тем, что Пекин требует более масштабного снижения тарифов, а администрация Трампа возражает против требований.

Ранее 11 октября президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин заявляли, что заключения договора по первому этапу торговой сделки может занять до пяти недель. Наблюдаемое промедление является негативным фактором для фондовых площадок и сырьевых рынков. В среду американский рынок акций как раз оказался под давлением после появления сообщений о возможности переноса сделки. Российские индексы не успели отыграть эти новости. При этом сегодня с утра внешний фон не улучшается.

Отскок на рынке нефти сгладит негатив

Сглаживает ситуацию вчерашний рост цен на нефть на 2,4%. Котировки Brent ускорили подъем после выхода статистики от EIA. Запасы нефти в США за неделю выросли меньше, чем ранее указывал Американский институт нефти, а добыча осталась на прежнем уровне.

Стоимость барреля Brent вернулась выше $62, что умеренно позитивно для российского рынка акций. В нефтегазовом секторе благоприятная картина для роста складывается в акциях Газпром нефти. В случае преодоления области 425-430 руб. далее может последовать движение наверх к новым историческим максимумам.

По индексу МосБиржи сегодня ожидается слабое открытие. Среднесрочная тенденция остается преимущественно растущей, но в моменте мы не исключаем вариант с еще одной локальной волной коррекции. В частности, о реализации сценария более глубокого снижения можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860-2850 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,29%, нефть Brent в минусе на 0,30%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет немного ниже уровня закрытия среды, в пределах —0,35%.