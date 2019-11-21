Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в отсутствие сильных сигналов. Размещение казначейских акций "Газпрома" может сказаться на цене его акций.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов спрос на рынке акций РФ в целом может остаться под давлением из-за неопределенности в перспективах торгового соглашения США и КНР, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Между тем в центре внимания трейдеров вновь могут оказаться акции "Газпрома" – компания сообщила о сборе заявок на казначейский пакет (примерно 850 миллионов акций) через Мосбиржу сегодня с 10.00 мск до 17.00 мск. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи отметки 64 рубля за доллар, оснований для сильных движений пока не наблюдается", — добавил он.

Сегодня рубль продолжит торговаться на текущих уровнях, прогноз по курсу — 63,65-64,25 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,4-0,5% из-за повышения рисков эскалации торгового конфликта Америки с Китаем. Напряжение вызвал тот факт, что во вторник сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе. Власти Китая отреагировали резким ответом.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются в пределах 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пределах 1,7%, японский Nikkei 225 — на 0,5%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – тоже на 0,5%.

Стоимость нефти теряет 0,2% — до 62,25 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1076 доллара против 1,1072 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций на закрытии торгов показал умеренное снижение по основным индексам на фоне внешнего негатива. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,18% — до 2936,47 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1448,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 7 копеек и составил 63,89 рубля, евро — на 1 копейку, до 70,70 рубля, следует из данных Московской биржи.