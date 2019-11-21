Чистая прибыль банка в 3К19 составила 9.7 млрд руб. (+34% г/г; на 3% выше консенсуса); ROE — 56.5% (против 64.7% во 2К19). Чистый процентный доход увеличился на 55% до 22.9 млрд руб., чистая процентная маржа составила 21.9% (против 22.9% в 3К18 и 2К19). Чистый комиссионный доход вырос на 33% до 9.4 млрд руб. благодаря 6.5 млн текущих клиентских счетов. Доход от страховых премий ускорился в 2.2x г/г до 4.3 млрд руб., что является впечатляющим результатом. За 9М19, чистая прибыль TCS Group выросла на 32% до 25.1 млрд руб., а общие активы увеличились на 58% г/г до 508 млрд руб. Общий объем кредитов вырос на 80% г/г до 369 млрд руб. Стоимость риска подскочила до 9.1% в 3К19 против 6.2% год назад, отражая влияние МСФО 9 на стремительно растущий кредитный портфель. За 9M19 стоимость риска — 8.6%, и TCS прогнозирует рост примерно на 8% по итогам всего 2019. После летнего SPO, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня укрепился до 20.1%. Банк подтвердил свой прогноз по чистой прибыли на 2019 на уровне 35 млрд руб.

Результаты сильные и чуть выше консенсуса. Несмотря на это, акции вчера упали на 3%, что, на наш взгляд, связано со снижением ЧПМ и ростом стоимости риска, которые могут тревожить инвесторов. В то же время мы не рассматриваем их как признак структурных проблем, а скорее как результат огромного роста, и считаем, что они являются временными. Мы больше сосредоточены на общем развитии TCS Group и впечатлены расширением клиентской базы в сочетании с ростом новых услуг, таких как страхование, услуги для МСП и брокерские услуги. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумагу.



