Темпы роста оборота розничной торговли заметно увеличились. Вчера Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за октябрь. Как мы уже писали, в прошлом месяце темпы роста промышленного производства снизились до 2,6% (здесь и далее – год к году) с 3% месяцем ранее в результате ухудшения динамики в добывающем секторе. При этом в обрабатывающей промышленности рост ускорился благодаря увеличению производства продуктов питания, отдельных категорий машин, электронного и электрического оборудования, а также готовых металлических изделий. Темпы роста оборота розничной торговли увеличились до 1,6% с сентябрьских 0,7%. Грузооборот транспорта сократился на 0,2% после нулевого результата в сентябре. Перевозки по железной дороге уменьшились на 0,1%, а объемы трубопроводного транспорта прибавили 0,5%. Объем строительных работ стал больше на 1% после роста на 0,8% в сентябре. При этом ввод жилья увеличился в октябре на 11,1% после роста на 2,8% в предыдущем месяце. Платные услуги населению уменьшились на 0,5% после сентябрьского увеличения на 1,2%. Производство сельскохозяйственной продукции в октябре выросло на 5,2% после плюс 5,6% месяцем ранее. Безработица в октябре повысилась до 4,6% экономически активного населения с 4,5% месяцем ранее.

Темпы роста российского ВВП в октябре умеренно снизились. Согласно нашим расчетам, в октябре рост российского ВВП составил 1,1% по сравнению с 1,3% месяцем ранее. Основной положительный вклад в экономическую динамику, как и в сентябре, внесли промышленность и сельское хозяйство. Дополнительным фактором ускорения экономики стало улучшение ситуации в розничной торговле. Последнее, по всей видимости, стало результатом некоторого улучшения потребительского спроса на фоне сохраняющегося умеренного роста реальных зарплат. При этом на темпах роста ВВП в октябре негативно отразилось возобновление спада в секторе услуг. Поскольку рост в обрабатывающем секторе в прошлом месяце в значительной мере был обеспечен разовыми факторами, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе промпроизводство продолжит замедляться. Дополнительным фактором торможения в промышленности в ближайшие месяцы останется и необходимость выполнения обязательств в рамках сделки ОПЕК+. В дальнейшем свою лепту в торможение роста российского ВВП будет вносить продолжающая замедляться глобальная экономика. При этом мы по-прежнему достаточно консервативно оцениваем вклад приоритетных национальных проектов в экономическую динамику, поскольку рост инвестиционной активности государства в значительной мере будет нивелирован за счет снижения инвестиционной активности частного бизнеса. В настоящее время мы ожидаем, что в следующем году российский ВВП прибавит 1%.