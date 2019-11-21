EBITDA сократилась на 29% квартал к кварталу. Вчера ТМК опубликовала результаты за 3 кв. 2019 г. по МСФО. По сравнению с предыдущим кварталом выручка и EBITDA упали на 16% и 29% до 1 102 и 139 млн долл. соответственно. Рентабельность по EBITDA снизилась на 2 п.п. до 13%. Результаты оказались на 4% выше консенсус-прогноза по выручке и на 10% ниже него по EBITDA. За 9 мес. 2019 г. выручка и EBITDA уменьшились на 4% и 3% до 3,7 и 0,5 млрд долл. Рентабельность по EBITDA остается на уровне 14%. За квартал чистый долг увеличился на 1% до 2,67 млрд долл., а показатель Чистый долг/EBITDA за 12 мес. вырос до 3,9х, в основном из-за снижения знаменателя.

Слабые показатели американского дивизиона группы. Ухудшение конъюнктуры на североамериканском и европейском рынках трубной продукции привело к снижению показателей соответствующих сегментов группы. На этом фоне динамика показателей российского дивизиона выглядит лучше, хотя по сравнению с предыдущим кварталом выручка и EBITDA российского сегмента снизились (минус 11% и 19%), но год к году они выросли на 10% и 28% соответственно.

Менеджмент по-прежнему ожидает одобрения сделки по продаже IPSCO до конца этого года. Сделка по продаже IPSCO (американского подразделения группы) компании Tenaris, о которой было объявлено еще в конце марта, до сих пор не закрыта. Она подлежит одобрению американским регулятором, который похоже не торопится с решением. Не исключено, что опасения ведомства связаны с усилением в результате сделки позиции покупателя на американском рынке премиальных резьбовых соединений. Тем не менее менеджмент по-прежнему оптимистичен относительно получения одобрения от американского регулятора для сделки по продаже IPSCO и ожидает его до конца этого года. Основные условия сделки являются обязывающими и не связанными с рыночными условиями, что повышает ее привлекательность на фоне продолжающегося ухудшения конъюнктуры на американском рынке трубной продукции.