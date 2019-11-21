Доходность активов снижается из-за смещения в сторону менее рисковых и доходных продуктов. TCS Group, головная компания Тинькофф Банка, вчера опубликовала отчетность за 3 кв. 2019 г. по МСФО. Чистая прибыль превзошла наш прогноз на 5%, консенсус – на 4%, при этом ROAE составил 56%. Темпы роста кредитования замедлились, но немного превысили наши ожидания – валовый портфель за квартал прибавил 10,8% (мы прогнозировали 9%), при этом кредитные карты выросли на 7,2%, кредиты наличными – только на 3,5% (по словам менеджмента, в этот раз была высокая доля ранних выплат), обеспеченные кредиты, которые вышли в портфеле на третье место, но все еще растут с низкой базы, увеличились на 39%. ЧПМ за квартал снизилась сильнее, чем мы ожидали – на 120 б.п. до 21,9%, при этом снижение доходности кредитного портфеля объяснялось не снижением ставок по отдельным продуктам, а изменением микса в пользу менее доходных продуктов, таких как обеспеченные и POS-кредиты. Стоимость фондирования за квартал опустилась на 60 б.п. до 5,7%, менеджмент скорректировал годовой прогноз с 6–7% до 6%. Чистые комиссии, в противовес ЧПД, превзошли наш прогноз на 7%, рыночные ожидания – на 4%, рост год к году ускорился с 19% до 26%. Также сохранилась сильная динамика в чистом страховом доходе (плюс 95% год к году против +плюс 76% год к году во 2 кв.).

Стоимость риска растет в необеспеченном портфеле и снижается в обеспеченном. Операционные расходы были на 5% ниже прогнозов, год к году рост замедлился до 31% (мы ждали, что он останется ближе к 40%), соотношение Расходы/Доходы впервые за последние четыре года опустилось ниже 40% (до 36%). Стоимость риска, равная 9,1%, была близка к нашей оценке (консенсус-прогноз был чуть ниже – 8,7%). На весь год менеджмент скорректировал прогноз с 7–8% до 8%, в 4 кв. должно произойти традиционное сезонное снижение показателя. Так, менеджмент отметил, что стоимость риска уже была ниже в октябре–ноябре (хотя обычно основное снижение приходится на декабрь). Доля просроченной задолженности за квартал выросла на 50 б.п. до 7,9%, коэффициент покрытия составил 168% против 173% в прошлом квартале. В целом руководство отметило некоторое ухудшение по показателю roll rate в кредитных картах (переход из одной категории качества в другую), кредиты, ставшие просроченными, стало несколько тяжелее взыскивать. В то же время у банка растет доля обеспеченных кредитов, где стоимость риска ощутимо ниже (4,7% в 3 кв. против 5,6% во 2 кв.). В необеспеченном портфеле показатель вырос до 9,6% в 3 кв. с 9,1% во 2 кв.

Прогноз по прибыли и намерение вернуться к выплате дивидендов подтверждены. За 9 мес. банк заработал 25 млрд руб. прибыли, сохранил годовой прогноз по прибыли выше 35 млрд руб., что, на наш взгляд, реалистично, учитывая ожидающееся снижение стоимости риска в 4 кв. Напомним, что по итогам 4 кв. банк планирует вернуться к выплате дивидендов (выплаты могут пройти в марте-апреле), дивидендная доходность составляет около 1,3%. На следующий год руководство пока не дает финансовых прогнозов (традиционно они будут представлены по итогам года, то есть в марте), однако в целом рассчитывает на продолжение динамичного роста прибыли, несмотря на повысившиеся уровни стоимости риска.