На денежном рынке без существенных изменений
В среду однодневные ставки оставались повышенными, несмотря на приток ликвидности в объеме 0,5 трлн руб. после проведения расчетов по аукциону недельных депозитов с ЦБ. Индекс RUSFAR вырос на 4 бп, до 6,52%. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа второй день подряд составила 6,53%, однако стоит отметить, что закрытие произошло на уровне 6,13%, что на 51 бп ниже уровня закрытия вторника. Банки рефинансировали свои обязательства перед Казначейством по однодневному репо в объеме 2 млрд руб. и еще 20 млрд руб. – по депозитам Казначейства на срок 182 дня. RUONIA во вторник повысилась на 7 бп, до 6,50%, остатки средств на корсчетах увеличились на 70 млрд руб., до 2,5 трлн руб. Кривая процентных свопов закрылась в среднем без изменений. На кривой FRA самые значительные изменения показала ставка FRA 1x4, которая опустилась за день на 8 бп, так что спред к 3-месячной MosPrime составил —19 бп. Что касается ставок NDF, месячная опустилась на 11 бп д/д, остальные в целом не изменились. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх на 1–2 бп.
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