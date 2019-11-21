Минфин разместил флоутер сроком обращения до июля 2020 г. на сумму 31 млрд руб. Вчера Минфин провел аукцион ОФЗ-ПК 24020, результаты которого оказались сопоставимыми с аукционом по данному выпуску, состоявшемуся в конце октября. Минфин реализовал весь доступный для размещения объем бумаг (31 млрд руб.), в результате чего объем выпуска в обращении достиг 100 млрд руб. Облигации были размещены по цене отсечения 100,27 пп (Z-спред —12 бп к ставке RUONIA), без существенного дисконта к вторичному рынку. Спрос на аукционе составил 61 млрд руб., при этом было удовлетворено 48 заявок. Размещение было достаточно равномерным: на долю крупнейшей из удовлетворенных заявок пришлось не более 10% размещенного объема бумаг. Доля неконкурентных заявок составила 14%.

Ценовая волатильность на вторичном рынке вчера была небольшой. На открытии кривая сместилась вверх на 1–2 бп, однако позднее рынок отыграл понесенные потери, завершив день на прежних позициях. Наиболее сильный результат показал ОФЗ-26230 (YTM 6,66%), опустившийся в доходности на 3 бп. Также обратим внимание на ОФЗ-26207 (YTM 6,26%), ОФЗ-26218 (YTM 6,49%) и ОФЗ-26225 (YTM 6,61%), закрывшиеся снижением доходностей на 2 бп. Флоутеры и линкеры также закрылись практически без изменений. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже опустился ниже среднедневного показателя за последний месяц, составив 24 млрд руб. В динамике рынков локального долга других развивающихся стран единого направления не было. Наибольшие движения продемонстрировали 10-летние бенчмарки Венгрии и Мексики, первый из которых снизился в доходности на 7 бп, а второй, наоборот, прибавил 4 бп.

Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего вчерашнего доклада в Госдуме сделала ряд интересных комментариев, большинство из которых, впрочем, были выдержаны в том же ключе, что и все недавние заявления ЦБ. В частности, Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании Совета директоров, что соответствует прогнозам, содержавшимся в последнем пресс-релизе регулятора. Текущую политику Банка России Набиуллина охарактеризовала как нейтральную, отметив, что ЦБ считает обоснованной свою нынешнюю оценку нейтральной ставки на уровне 6–7%. Для того, чтобы говорить о корректировке данной оценки, Банку России необходимо собрать больше данных, добавила она. Комментарии Набиуллиной не меняют нашу точку зрения относительно того, что на заседании в декабре Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений, а в 1п20 дважды понизит ее на 25 бп. Мы по-прежнему считаем, что потенциал снижения доходностей ОФЗ в краткосрочной перспективе ограничен, поскольку описанная траектория ключевой ставки, на наш взгляд, полностью заложена в цены рынком.