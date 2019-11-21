В среду доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. – до 6,40% годовых. Ближний участок кривой ОФЗ завершил торговый день без изменения. Комментарий Э. Набиуллиной о возможности снижения ставки на декабрьском заседании не оказал влияние на рынок, поскольку вся кривая доходности ОФЗ срочностью до 10 лет уже лежит ниже текущего значения ключевой ставки. Снижение ставки ниже 6,0%, по нашим оценкам, рынок пока не закладывает в цену.

Росстат сообщил, что инфляция за неделю с 12 по 18 ноября составила 0,1%. С начала ноября цены выросли на 0,2%. По итогам месяца при сохранении текущих трендов ожидаем инфляцию в диапазоне 3,5%-3,6% г/г. В декабре с учетом высокой базы прошлого года ожидаем замедления темпов роста потребительских цен до 3,2% г/г, что соответствует нижней границе прогноза ЦБ РФ. Последняя статистика по инфляции, а также комментарии Э. Набиулиной в Госдуме, на наш взгляд, усиливают вероятность снижения ключевой ставки 13 декабря.

Результаты аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ 24020 с погашением в июле 2022 продемонстрировали высокий интерес к флоатеру (ставка купона привязана к RUONIA). Спрос на выпуск составил 61 млрд руб. Ведомство удовлетворило заявки на 31,1 млрд руб. – весь доступный объем для размещения. Цена отсечения установлена на уровне 100,265% от номинала, что на 3,5 базисного пункта ниже закрытия торгов во вторник. Высокий спрос на флотатор мы связываем с интересом казначейств банков по хеджированию процентного риска в условиях, когда ключевая ставка уже находится на минимальном уровне с 2013 г.

Тренд по замедлению инфляции сохраняется, что усиливает вероятность понижения ключевой ставки на 25 б.п. в декабре. Возможное снижение ключевой ставки до 6,0% в начале 2020 г., по нашим оценкам, уже учтено в ценах ОФЗ.