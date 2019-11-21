Группа Газпром в лице АО Газпром газораспределение в четверг выставила на Московскую биржу пакет в 3,59% казначейских акций монополии, сообщил эмитент. Заявки на покупку 850,59 млн акций Газпромбанк будет принимать 21 ноября с 10:00 до 17:00 МСК. В среду акции Газпрома закрылись на отметке 248 руб. Таким образом, без учета возможного дисконта рыночная стоимость выставленного на продажу пакета составляет около 211 млрд рублей.

В июле Газпром уже продавал 2,93% своих акций на бирже, т.е., если предлагаемый пакет будет реализован, компания увеличит free float yf 6,53%. Мы видим риски того, что такое предложение бумаг может негативно отразиться на котировках монополии в краткосрочной перспективы, сумма в 211 млрд руб. существенная для российского фондового рынка. В тоже время смена дивидендной политики Газпрома делает привлекательными его бумаги в долгосрочной перспективе.