Продажа "казначеек" может оказать краткосрочный негативный эффект на котировки "Газпрома"
Группа Газпром в лице АО Газпром газораспределение в четверг выставила на Московскую биржу пакет в 3,59% казначейских акций монополии, сообщил эмитент. Заявки на покупку 850,59 млн акций Газпромбанк будет принимать 21 ноября с 10:00 до 17:00 МСК. В среду акции Газпрома закрылись на отметке 248 руб. Таким образом, без учета возможного дисконта рыночная стоимость выставленного на продажу пакета составляет около 211 млрд рублей.
В июле Газпром уже продавал 2,93% своих акций на бирже, т.е., если предлагаемый пакет будет реализован, компания увеличит free float yf 6,53%. Мы видим риски того, что такое предложение бумаг может негативно отразиться на котировках монополии в краткосрочной перспективы, сумма в 211 млрд руб. существенная для российского фондового рынка. В тоже время смена дивидендной политики Газпрома делает привлекательными его бумаги в долгосрочной перспективе.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191121/830581571.html