Финансовые результаты QIWI за 3К19 превзошли ожидания рынка – выручка превысила консенсус-прогноз на 2,5%, EBITDA и чистая прибыль – соответственно на 10-17%. Продолжающаяся сильная динамика основного сегмента платежных сервисов остается главным фактором роста показателей на уровне группы. В то же время компания продолжает терять примерно 1 млрд руб. в квартал по проектам "Совесть" и Рокетбанк. QIWI опять повысила свой годовой прогноз, чтобы отразить опережающую динамику сегмента платежных сервисов. Новый прогноз чистой прибыли соответствует текущему консенсус-прогнозу рынка. У нас осталось позитивное впечатление от трендов 3К19, однако учитывая отсутствие прогресса с продажей Рокетбанка и потенциальную продажу миноритарной доли в компании президентом Сергеем Солониным, мы ожидаем, что рынок весьма сдержанно отреагирует на отчетность и она не повлияет на динамику акций в краткосрочной перспективе.

Сегмент платежных сервисов по-прежнему является источником роста выручки компании; убытки по проектам "Совесть" и Рокетбанк остаются на уровне 1,0 млрд руб. за квартал. Мы отмечаем следующие тренды в отчетности за 3К19:

· Ключевой платежный сегмент продемонстрировал сильный рост чистой выручки на 29% г/г (хотя эта цифра указывает на замедление роста в сравнении с ростом на 32-35% в предыдущие 4 квартала). Этот сегмент остается главным источником роста совокупной чистой выручки г/г и генерирует чистую прибыль на уровне 3,3 млрд руб. (+2% к/к, +31% г/г). Сегмент продолжает выигрывать от роста объемов платежей в сегментах е-коммерции и финансовых сервисов.

· Отрицательная чистая выручка Рокетбанка составила 128 млн руб. (почти не изменившись в сравнении с 1К и 2К19), чистый убыток составил 0,6 млрд руб. (против 0,5 млрд руб. в каждом из первых двух кварталов) и достиг в общей сложности 1,6 млрд руб. за 9М19. Согласно комментариям менеджмента, результаты Рокетбанка оказались лучше бюджета – совокупный убыток за 2П19, вероятно, будет ниже более ранних прогнозов (2 млрд руб.).

· Чистая выручка проекта "Совесть" (потребительские финансовые сервисы) составила примерно 0,4 млрд руб. (что на 30% выше к/к и в три раза выше г/г), а чистый убыток составил 0,4 млрд руб. (как и в 2К19). Компания указала на то, что монетизация проекта "Совесть" улучшается на фоне расширения проекта. За 9M19 выручка проекта составила 0,9 млрд руб., чистый убыток – 1,4 млрд руб. По прогнозам менеджмента, "Совесть" выйдет на уровень безубыточности в 2П20. Источником улучшений экономических показателей этого сегмента должны стать более сильные продажи VAS клиентам и оптимизации некоторых функций, в том числе доставки и прочее.

· Сегмент предприятий малого и среднего бизнеса (проект "Точка") продемонстрировал улучшение своей монетизации – впервые чистая прибыль по проекту превысила 100 млн руб. (до 156 млн руб.), тогда как выручка выросла всего на 8% к/к до 200 млн руб.

Компания опять повысила прогноз до уровня консенсус-прогноза. Совокупная скорректированная чистая выручка, как ожидается, вырастет на 15-19% г/г (против 11-16% ранее), а скорректированная чистая прибыль увеличится на 45-55% (+5 п. п. в сравнении с более ранним прогнозом). Прогноз роста чистой выручки в сегменте платежных сервисов повышен на 2 п. п. до 25-29% г/г, прогноз по росту чистой прибыли не изменился и составляет 25-29% г/г. Новый прогноз роста скорректированной чистой прибыли соответствует текущему прогнозу агентства BBG (+ 53% г/г).

Новый транш дивидендных выплат в размере $0,28 на акцию. Компания объявила о новом транше промежуточных дивидендов в размере $0,28 на акцию (при доходности 1,4% к текущей цене), что соответствует суммам, выплаченным за 1К19 и 2К19. Дата закрытия реестра назначена на 2 декабря 2019. В целом размер дивидендов за 9М19 достигнет $0,84 на акцию (при доходности 4,2%).

Итоги телефонной конференции: 1) значительного прогресса в продвижении сделки по продаже Рокетбанка на данном этапе нет – QIWI нанял финансового советника для помощи в организации этого процесса, 2) Сергей Солонин планирует привлечь деньги для личных проектов за пределами QIWI и рассматривает как банковские кредиты, так и продажу миноритарной доли в QIWI, что означает риск навеса акций на рынке, 3) компания пока не сформулировала своих планов по дивидендам на 2020 г. По словам Сергея Солонина, было бы хорошо иметь дивидендную политику, однако ее должен одобрить совет директоров компании.