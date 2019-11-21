Спроса банков на евро обусловлен внешними макроэкономическими факторами
Причины отмеченного во втором полугодии повышения спроса банков на евро, на мой взгляд, обусловлены внешними макроэкономическими факторами. Активное монетарное стимулирование экономики со стороны ЕЦБ при существенно более ограниченных мерах монетарной макроэкономической поддержки ФРС США формируют ожидания ускорения роста ВВП ЕМС по сравнению с американским. Статистика дифференциала процентных ставок в евро и долларах США по результатам последних нескольких сессий ФРС и ЕЦБ начала меняться в пользу евро. Кроме того, ужесточение монетарной политики США в 1994 – 1995, 1998-2000 и 2004 – 2006 гг. сопровождалось ослаблением доллара на мировом рынке. Исходя из статистики последних 25 лет, рост ставок федеральных фондов США с положительной вероятностью указывает на снижение курса американской валюты на широком рынке. Основные причины такой динамики, вероятно, состоят в повышении глобального спроса на доходность при сокращении инвестиций в американские treasuries. При этом на региональных рынках происходит активизация замещения в обращении дорожающей в обслуживании американской валюты национальными денежными единицами. Мы ожидаем реализации подобного сценария в среднесрочном периоде и прогнозируем рост курса EUR/USD до 1,12 в течение трех месяцев и 1,14 на горизонте полугода.
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