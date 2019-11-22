По итогам торгов четверга американские биржевые площадки закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,16%, закрывшись на отметке 3103,54 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,2%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,24%. Индекс MSCI Emerging Market упал на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта, до —0,33%.

В четверг игроки продолжили фиксировать прибыль на фоне полного непонимания по перспективам торгового соглашения США и Китая. Так, несмотря на одобрение обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге, в четверг вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения предварительного торгового соглашения между странами. В свою очередь китайское издание South China Morning Post подбросило рынкам новую позитивную идею сообщив, со ссылкой на свой источник, что Белый дом может отложить повышение тарифов на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. Таким образом, складывается впечатление, что Вашингтон и Пекин играют с фондовыми рынками в “кошки-мышки”, пытаясь убрать руку инвесторов с кнопки "sell".

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,05%, закрывшись на отметке $63,68. Поводом для мажорных настроений послужило сообщение Reuters о том, что ОПЕК+ и Россия могут договориться о продлении срока действия ограничений на добычу нефти до июня 2020 года в ходе встречи, которая пройдет в Вене 5-6 декабря. Однако несмотря на локальный позитив, для рынка по-прежнему в приоритете останутся новости с полей торговых переговоров между США и Китаем и общее состояние мировой экономики.

Индекс МосБиржи в четверг прибавил 0,21%, закрывшись на отметке 2942,6 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2920 и 2900 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов. Локальная поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 145000 и 143000 пунктов, сопротивление — 145800 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 63,72 руб./$, прибавив 0,27% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,65 и 63,15, сопротивления расположены на уровнях 63,80 и 64.