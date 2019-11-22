Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2935-2950 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация финального ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы Мосбиржи (+0.21%) и РТС (+0.44%) закрылись с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчера они не демонстрировали масштабных движений и провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в границах относительно узких диапазонов. Соответственно, позитивная среднесрочная техническая картина в них не изменилась.

Добавим, что вчерашняя осторожность и неуверенность участников локальных торгов была в значительной степени обусловлена неоднозначным состоянием внешнего фона. Умеренно негативная динамика ключевых западных фондовых индексов сочеталась с заметным улучшением настроений на нефтяном рынке во второй половине дня.

Столь же неоднозначными выглядели и новости по поводу перспектив достижения торгового соглашения между США и КНР. Глава китайской делегации заявил, что он "обескуражен требованиями Вашингтона", но при этом выразил "осторожный оптимизм" по поводу переговорного процесса. Между тем, в СМИ появились сообщения о том, что заключение первого этапа торговой сделки может быть отложено до следующего года.

По-видимому, реальная или мнимая победа на "восточном экономическом фронте" станет одним из основных элементов второй предвыборной президентской кампании Дональда Трампа. Поэтому из тактических соображений удачное время для подписания всеобъемлющего и "фантастически успешного" торгового соглашения наступит не ранее чем через 6-9 месяцев.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3.4 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса Мосбиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги со сдержанным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из немногих заметных движений на рынке стало довольно сильное повышение стоимости акций Газпром (GAZP RM, +2.56%). Они пользовались спросом на фоне неожиданной новости о размещении на "Московской бирже" 3.59% квазиказначейских бумаг газовой монополии. Накануне зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил о наличии подобных планов. Эти планы оказались реализованы уже на следующий день. Вчера под закрытие торгов вышло лишь сообщение о том, что прием заявок на покупку завершен.

Заметно сильнее рынка также закрылись акции Yandex clA (YNDX RM, +1.38%). По-видимому, после недавнего резкого взлета стоимости поддержку на текущих уровнях им обеспечивает объявленная программа обратного выкупа на общую сумму до $300 млн. Вместе с тем, недавние изменения в структуре корпоративного управления IT-компании едва ли стоит оценивать как позитив. Добавим, что инвесторов и спекулянтов в IT-секторе обнадежил недавний отзыв на доработку резонансного законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Впрочем, это событие может стать лишь временным послаблением для бурно развивающейся отрасли.

Бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.28%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.64%) умеренно подешевели на фоне сообщения о продаже одним из членов совета директоров эмитента части принадлежащих ему голосующих акций нефтяной компании. Обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" выглядят перекупленными в среднесрочном периоде после двукратного роста стоимости с конца августа текущего года. Поэтому фиксация прибыли в них на текущих уровнях выглядит вполне логичной.

Стоит также отметить вчерашнюю слабость ряда представителей металлургического сектора: Полюс (PLZL RM, —2.96%), Polymetal (POLY RM, —1.33%), НЛМК (NLMK RM, —1.39%), ММК (MAGN RM, —1.24%), Северсталь (CHMF RM, —0.82%). Продолжающиеся распродажи в акциях золотодобывающих компаний Полюс и Polymetal накладываются на среднесрочное коррекционное падение стоимости фьючерсов на золото.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.15-0.30%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним приростом подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением.



