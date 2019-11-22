Российский рынок акций и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне и в ожидании сообщений по торговым переговорам США и Китая, считают трейдеры.

Высокие котировки нефти, несмотря на их утреннее снижение, поддержат отечественные активы на фондовом и валютном рынке, отмечают эксперты.

ИНДЕКСЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рынки продолжают бояться срыва переговоров, но сообщения в прессе всё же указывают на то, что Китай и США могут согласовать сделку уже в текущем году. В начале торгов на российском рынке нельзя исключать продолжения распродаж, хотя прямых поводов для этого уже нет", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

Впрочем, акции "Газпрома" могут утянуть индексы вниз, так как цена размещения оказалась ниже рыночной оценки, также отмечает он.

Георгий Ващенко ожидает боковую динамику в основных индексах. С его точки зрения индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 2915-2935 пунктов.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что частично поддержат рынок высокие цены на нефть, вчера к полуночи уходившие к 64 долларам за баррель.

ВАЛЮТА

На валютном рынке актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 63,5-64 по паре доллар-рубль, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Сегодня пятница, поэтому участники рынка перейдут к фиксации прибыльных позиций. Тем не менее, нефть поддержит российский рубль", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,65-64,15 рубля, добавляет он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ведущие индексы США на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг закрылись в "красной зоне" из-за неопределенности вокруг торгового конфликта США и Китая, который может привести к ухудшению ситуации во всей мировой торговле, свидетельствуют данные торгов и прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,08-0,2%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно увеличиваются: австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,57%, японский Nikkei 225 — на 0,32%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,36%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,91%.

Стоимость нефти снижается на 0,75% — до 63,49 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,07% — 1,1066 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок по итогам сессии четверга повысился по основным индексам благодаря ощутимому росту "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на фоне новостей о продаже его казначейских акций. Внешний фон при этом к вечеру стал противоречивым: снижение зарубежных фондовых индексов компенсировалось растущей нефтью.

В итоге рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,21%, до 2942,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1454,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 17 копеек – 63,72 рубля, евро — на 28 копеек, до 70,42 рубля, следует из данных Московской биржи.