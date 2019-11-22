Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно снижаются после скачка наверх накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок улучшились. Повлиять на динамику торгов в РФ вновь могут новости по Газпрому. Так, цена размещения акций Газпрома его дочерней компанией "Газпром газораспределение" установлена на уровне 220,72 рубля против цены закрытия четверга 254,35 руб – негативно для акций.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,3% ввиду сохранения неопределенности в отношении торговых переговоров. США и Китай продолжают подавать противоречивые сигналы, и пока неясно, можно ли теперь рассчитывать на заключение первой фазы торгового соглашения до конца текущего года. Опубликованные накануне макроэкономические данные по США при этом носили позитивный характер.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,1%, который отступил от минимумов дня.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,4%. Фондовые индексы Китая снижаются на 1-1,5%. На данный момент рынку не смогли оказать поддержку высказывания Си Цзиньпина о желании КНР заключить торговую сделку с США. Возможно, потому что лидер Китая подчеркнул готовность пойти на ответные меры при усугублении ситуации. В СМИ также поступили сообщения о том, что китайская сторона пригласила представителей США к себе для продолжения переговоров.

Нефтяные фьючерсы утром падают чуть более чем на 0,5% после скачка наверх более чем на 2% накануне. Инвесторы зарядились оптимизмом на фоне сообщений о возможном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи сразу до июня следующего года. Покупки, однако, ограничены перспективами сохранения прежних уровней снижения нефтедобычи. В результате котировки поднялись до новых максимумов с конца сентября – 64,03 долл (для Brent) и 58,67 долл (для WTI), продолжая краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд.

РЫНОК К ОТКРЫТИЮ

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга повышением, оставаясь в краткосрочных "боковиках", ограниченных отметками 2900-2950 и 1430-1455 пунктов. Техническая картина остается нейтральной, а предпосылок выхода из краткосрочных диапазонов на данный момент не наблюдается.

Рубль при этом также сохранял стабильность против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 64 руб, продолжая торговлю в диапазоне 63,50-64,50 руб. Пара евро/рубль расположена ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (70,90 руб), в краткосрочном диапазоне 70-71 руб.

Утром российские фондовые индексы окажутся под давлением ввиду ожидаемого падения акций Газпрома, в то время как рубль может получить поддержку от достижения нефтяными ценами новых многонедельных максимумов. Обстановка на мировых площадках в целом складывается неоднозначной, а в конце недели стоит обратить особенное внимание на индексы деловой активности в промышленности стран Европы и США. Состояние производственного сектора в последние месяцы было одной из причин всеобщего беспокойства инвесторов.



