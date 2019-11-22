Опасения относительно того, что принятие Конгрессом США законопроекта о защите прав человека и демократии в Гонконге может помешать согласованию первого этапа торговой сделки с Китаем, а также неопределенная ситуация с импичментом президента Трампа внесли вчера неопределенность в динамику рынков акций. На фоне поворота в сторону ухудшения аппетита к риску доходность 10-летних казначейских обязательств США, с июля не поднимавшаяся выше 2,00%, снижается, тестируя уровни 50- и 100-дневной скользящих средних. Напомним, что в прошлом году как раз на это время пришелся пик количественного смягчения, предпринятого Федрезервом, и в ожидании повышения ставки по федеральным фондам доходность 10-летних UST подскочила выше 3,00%, за чем в декабре 2018 г. последовало снижение индекса S&P 500 на 16%. На этот раз вливание ликвидности, которое ФРС осуществила в связи с возникшим в сентябре дефицитом на рынке долларового репо, подтолкнуло S&P 500 к рекордно высоким значениям, и можно предположить, что этот приток ликвидности ограничит потенциальную коррекцию на рынке акций в декабре. Тем временем ОЭСР вчера представила негативный прогноз роста глобального ВВП. Основной тезис опубликованного документа заключается в том, что торговые конфликты, слабый рост инвестиций и политическая неопределенность оказывают негативное влияние на состояние мировой экономики и повышают риски долговременной стагнации. Между тем сегодня ожидается публикация ряда важных макроэкономических индикаторов, включая индексы PMI Японии, еврозоны, Великобритании и США за очередной месяц. В публикуемой статистике инвесторы рассчитывают увидеть указания на то, произошел ли разворот в сторону роста активности в мировой экономике.

 