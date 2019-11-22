АФК Система (владеет 52,1% Детского Мира) и РКИФ (14,03%) продают 175 млн акций Детского мира по цене 91 руб. за акцию. В результате сделки у АФК "Система" останется 33,4% акций и у РКИФ – 9% акций Детского мира. Цена предложения установлена на уровне 91 руб. за акцию, что немного превышает верхнюю границу нашего прогнозного диапазона (85-90 руб.), предусматривая дисконт 2% к вчерашней цене закрытия и дисконт 9% к максимальной цене 12 ноября. Общий объем средств, который привлекут акционеры в ходе SPO, составляет 16 млрд руб.

Мы считаем, что цена предложения справедлива для миноритарных акционеров: она предполагает 5,2x EV/EBITDA 2020П и дивидендную доходность на уровне 11,7% по итогам 2019П при 13%-м росте выручки и рентабельности EBITDA 11,3% по итогам 2020 г. Тем не менее, мы считаем, что сильная дивидендная доходность является единственной причиной для инвесторов держать эти бумаги.

В то же время риск навеса акций со стороны АФК "Система" и РКИФ, вероятно, сохранится на рынке в дальнейшем, сдерживая потенциал роста акций. Более того, тот факт, что АФК "Система" оставила контроль в наиболее быстро растущем и генерирующем денежные средства активе (и до промежуточных дивидендных выплат с датой отсечения в декабре), может указывать на стратегические проблемы, связанные с DSKY, такие как непростая демографическая ситуация и рост конкуренции со стороны федеральных торговых сетей и онлайн торговли.