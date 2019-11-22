26 ноября Лукойл представит финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2019 г.

Согласно нашим прогнозам, выручка Лукойла снизится на 8% к/к до 1 964 млрд руб., главным образом, в результате падения средней цены Urals на 10% к/к до $61 за баррель.

EBITDA, по нашим расчетам, сократится на 6% к/к до 304 млрд руб.: поддержку оказали снижение экспортной пошлины и рост объема нефтепереработки на 4,5% к/к. Чистую прибыль мы ожидаем на уровне 171 млрд руб., что на 6% ниже показателя за предыдущий квартал.

Таким образом, динамика финансовых результатов компании, скорее всего, будет близка к изменению цен на нефть в отчетном периоде, поэтому мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании.



