Российский рынок акций в конце предыдущей торговой недели предпринял попытку продолжить движение наверх, однако сделать этого так и не получилось. В пятницу после подъема к недельным максимумам индекс МосБиржи в течение дня плавно сползал вниз. В результате сейчас его котировки по-прежнему находятся в формате боковика. Какой-то единой устойчивой тенденции пока не наблюдается.

Если говорить о среднесрочном тренде, то он остается преимущественно растущим. При этом мы не можем до конца исключать вариант с еще одной локальной волной снижения. О реализации сценария более глубокого спуска можно будет рассуждать при уверенном пробое и закреплении ниже уровня 2905 п. В таком случае следующие рубежи поддержки сместятся к 2860-2850 п. Пока же этого не произошло, базовым раскладом является последующий выход наверх из сложившегося в последние дни боковика.

Главной фишкой предыдущей недели были акции Газпрома на фоне продажи квазиказначейского пакета. Реализация бумаг с 13%-ым дисконтом к рынку не вызвала масштабного снижения. В пятницу бумаги просели всего лишь на 1%. Диапазон 245-250 руб. в данный момент выступает ближайшей зоной торможения, которая способна удержать бумаги от более глубокой просадки.

Среди ликвидных фишек в качестве лидеров роста в конце предыдущей недели выделялись две бумаги: МосБиржа (+2,4%) и Сургутнефтегаз-ао (+1,9%). Акции Московской биржи растут с середины октября и за это время поднялись на 17%. Бумаги компании сложно назвать чрезмерно недооцененными, однако на горизонте 2-3 кварталов потенциал для подъема еще есть. О кратном росте капитализации речи не идет, но переход в район 110-130 руб. при спокойном внешнем фоне, на мой взгляд, вполне допустим. Основным драйвером в инвестиционном кейсе Мосбиржи остаются относительно высокие дивиденды, которые в условиях снижения рублевых ставок способствуют положительной переоценке бумаг.

В Сургутнефтегазе-ао после взлета в сентябре-октябре внезапный рост без причин уже не вызывает удивления. Такие движения стали нормой. Тем не менее вновь отметим, что фундаментально бумаги выглядят переоцененными. Оснований для столь высоких уровней не видим.

Во втором эшелоне повышенный спрос наблюдался в акциях некоторых сетевых компаний. Появилась информация о проведении заседаний директоров по вопросу дивидендов за 9 мес. 2019 г. в МРСК Волги, Центра, Центра и Приволжья, ТРК. Точная методика расчета потенциальных дивидендов пока не до конца понятна, но в целом решение о выплатах умеренно позитивно для бумаг сектора.

В отличие от акций на рынке рублевых облигаций наблюдается более позитивная динамика. Прошедшая недавно волна снижения к текущему моменту выкуплена как по индексу ОФЗ (RGBI), так и по индексу корпоративных облигаций (RUCBICP).

В среднесрочной перспективе потенциал роста у корпоративных бондов по-прежнему выглядит более значительным, чем по ОФЗ в целом.

На рынке нефти сохраняется относительно спокойная ситуация. Фьючерсы Brent остановились около $63,5. Среднесрочные перспективы по-прежнему оцениваем умеренно позитивно. Следующим локальным ориентиром по Brent может выступить район около $65,5-65,7. Подобная динамика могла бы поддержать бумаги российского нефтегазового сектора, среди которых представляют интерес Лукойл, Газпром нефть, Роснефть.

Согласно пятничным данным от Baker Hughes, количество активных буровых установок в США за неделю снизилось еще на 3 ед. до 671, что на 24% ниже, чем 12 месяцев назад. В Канаде схожая ситуация. Все это является позитивным фактором для цен на нефть, так как указывается на риски дальнейшего замедления темпов роста добычи в Северной Америке.

Центральным событием для нефтяного рынка станет предстоящее заседание ОПЕК, которое запланировано на 5-6 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу заявил, что говорить о продлении сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока рано. Соглашение рассчитано до апреля 2020 г., однако есть шансы, что уже в ходе декабрьского заседания представители стран ОПЕК согласуют продление сделки сразу до июня 2020 г.

На предстоящей неделе запланирована публикация большого пула отчетов по МСФО за III квартал 2019 г.: Фосагро (понедельник), Лукойл (вторник), АФК Система, Банк Санкт-Петербург (среда), Аэрофлот (четверг), НМТП, Транснефть (пятница).

Во вторник будет последний день для вступления в силу изменений по индексам MCSI, так что в ликвидных бумагах на вечернем аукционе закрытия возможны сильные отклонения цены от рыночных котировок.

Также напоминаем, что в США в четверг празднуется День Благодарения, биржи будут закрыты. А в пятницу за океаном будет укороченный торговый день.

Для мировых фондовых площадок в центре внимания останется тема торговых переговоров между Китаем и США. «Первая фаза» сделки пока по-прежнему не подписана, хотя это ожидалось еще в середине ноября. Ключевой датой становится 15 декабря. На этот день запланировано повышение американских пошлин на сумму $156 млрд, от введения которых Штаты пока еще не отказались. Ухудшения ситуации поможет избежать решение властей Китая об ужесточении ответственности за нарушения прав интеллектуальной собственности, которое было принято на выходных.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,16%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно выше уровня закрытия пятницы.