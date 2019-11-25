На глобальных рынках пока по-прежнему сохраняется относительное спокойствие, но последние события привели к локальному улучшению риск-аппетита. В центре внимания на глобальных рынках остается вопрос торговых отношений США и Китая, и последние комментарии китайских властей относительно повышения штрафов за нарушения прав защиты интеллектуальной собственности немного улучшают общий фон продолжающейся подготовки торгового соглашения первой фазы. Согласно комментариям СМИ, основная точка разногласий сейчас для подписания первой части соглашения – желание китайских властей отменить торговые пошлины, введенные после мая этого года, и отсутствие готовности со стороны Китая формально закрепить в договоре конкретные объемы сельскохозяйственной продукции, которые страна обязуется закупать в Штатах.

Также некоторая поддержка для риск-аппетита исходит со стороны состоявшихся на выходных выборов в районные советы Гонконга. Из 452 мест 278 достались сторонникам демократических сил, и по заявлениям СМИ в целом выборы прошли без большого числа скандалов, что подтвердила и глава Администрации Кэрри Лэм, заявив, что «выборы прошли в спокойной и мирной обстановке».

С точки зрения макроэкономической статистики конец прошлой торговой недели был интересен прежде всего публикацией предварительных индексов деловой активности в ЕС и США. Статистика из ЕС продемонстрировала некоторое улучшение индекса в промышленности (показатель подрос с 45,9 до 46,6 пунктов), однако за счет снижения индекса в сфере услуг (с 52,2 до 51,5 пунктов) композитный индекс также несколько снизился в сравнении с прошлым месяцем (с 50,6 до 50,3 пунктов). Что касается данных из США, то здесь наблюдалось улучшение деловой активности как в промышленности, так и в сфере услуг – показатели подросли с 51,3 и 50,6 пунктов до 52,2 и 51,6 пунктов соответственно.

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги скромным ростом на 0,2% по индексу МосБиржи. Некоторое улучшение настроений на глобальных рынках может способствовать попыткам индекса преодолеть рубеж в 2950 пунктов. При этом отметим, что в целом текущая неделя будет наполнена публикацией квартальных финансовых отчетов, среди которых отдельно выделяется публикация отчетов Лукойла и Газпрома (для нефтегазового сектора третий квартал прошлого года создал эффект высокой базы, и отчеты этой недели покажут, как сильно снизились финансовые показатели компаний с учетом гораздо более низких цен на нефть, а также позволят с большей точностью оценить примерные рамки дивидендов за этот год).