Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2934,82 п. до 2947,68 п., а индекс РТС с 1449,42 п. до 1455,42 п. Пара EUR-USD упала с $1,1053 до $1,1021. Пара USD-RUB поднялась с 63,77 до 63,87, а EUR-RUB снизилась с 70,50 до 70,42. Нефть Brent подорожала с $63,30 до $63,39 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3120,46 п. до 3110,29 п.

Торговая война остаётся источником новостей для рынков. Надежды на компромиссное соглашение вдохновляли инвесторов на риск. Однако в последнее время появились поводы для более глубокого беспокойства. Китай не скрывает своего раздражения по поводу решений в американском Конгрессе поддержать протестующих в Гонконге. Торговые переговоры идут, но каждый день производят противоречивые новости, а времени в текущем году остаётся всё меньше и перспектива заключения сделки может отодвинуться на будущий год. Меж тем, разрушение мировой экономики продолжается.

Япония начнёт неделю с публикации индекса опережающих экономических индикаторов. В Германии выйдут индексы деловых ожиданий и оценки текущей ситуации, а также индекс делового климата IFO. В России — день инвестора МТС, отчётность по МСФО от «ФосАгро».

Во вторник выйдет индекс потребительского климата Германии Jfk. В США в этот день публикуются индексы цен на жильё. Далее индекс потребительского доверия от Conference Board и статистика продаж нового жилья. В России отчётность ЛУКОЙЛ за III квартал.

Ночью в среду появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Китай опубликует данные по прибыли в промышленности. Далее насыщенный американский календарь, который включает: данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, заказы на товары длительного пользования, уточнение оценки ВВП за III квартал, Чикагский PMI, цены личного потребления, незавершённые продажи на рынке недвижимости, отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день «Бежевая книга» ФРС. В России отчётность по МСФО от Банка «Санкт-Петербург», АФК «Системы».

В четверг США отмечают День благодарения, соответственно, американские биржи работать не будут. Из статистики дня можно выделить отчёт по потребительскому и деловому доверию еврозоны. Также выйдут индексы делового климата и экономических ожиданий. В России отчётность по МСФО «Аэрофлот», «Русгидро». Бумаги QIWI торгуются последний день с дивидендами 17,8 руб на акцию. Совет директоров «Газпрома» будет обсуждать новую дивидендную политику.

Япония может сообщить в пятницу о безработице, которая осталась на уровне 2,4%. В Германии появятся данные по розничным продажам за октябрь. Безработица в Германии, скорее всего, осталась на уровне 5,0%. Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 0,9% в ноябре по сравнению с 0,7% в октябре. В США торговый день будет коротким. Предположительно, что отчёт Baker Hughes по активным буровым закроет день. В России последний день с дивидендами в бумагах «Северсталь» (27,47 Руб на акцию), отчётность по МСФО НМТП.

Азиатские рынки начали новую неделю ростом. Процесс торговых переговоров остаётся противоречивым. В минувшую субботу советник по национальной безопасности США Р. О’Брайан сообщил, что соглашение с Китаем ещё может быть заключено до конца года, но администрация США не собирается закрывать глаза на события в Гонконге. Вся пикантность ситуации состоит в том, что уже полтора месяца стороны говорят о «почти готовности» сделки первой фазы, но пока никто не озвучил, когда «почти» станет датой, назначенной для подписания лидерами стран. В Гонконге прошли местные выборы, на которых победу одержали продемократические кандидаты при рекордной явке избирателей. В Японии индекс опережающих экономических индикаторов остался на уровне 91,9 п. при прогнозе роста до 92,2 п. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23280,54 п. (+0,73%), Hang Seng — 27032,08 п. (+1,64%), Shanghai Composite — 2901,31 п. (+0,56%).

Нефть начала новую неделю небольшим ростом. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США сократилось за неделю на 3 штуки до 671 единиц. Это пятая подряд неделя сокращения буровой активности. На рынке также рассчитывают, что США и Китай всё же двинутся в сторону заключения первой фазы торговой сделки. Впрочем, в конце прошлой неделе главы стран выразили стремление к данному событию, но также поделились сомнениями. Д. Трамп пока раздумывает над окончательным содержанием сделки, а Си Цзиньпин отметился готовностью ответить при необходимости на давление США. Золото пока верит в положительный исход. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 896,77 тонн до 891,79 тонн. К 9:00 мск Brent — $63,64 (+0,39%), WTI — $57,91 (+0,24%), Золото — $1459,1 (-0,31%), Медь — $5838,96 (+0,02%), Никель — $14585 (-0,34%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 98,25 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,78%. К 9:00 мск пара EUR-USD $1,103 (+0,04%), GBP-USD — $1,285 (+0,16%), USD-JPY – 108,84 (+0,21%).

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки демонстрировали рост на фоне очередных надежд на торговую сделку США и КНР. Нефть также дорожает, что создаёт комбинацию факторов для положительного старта российских индексов. В минувшие выходные поступала информация, что США готовят некие ограничительные меры по «Северному потоку 2», но на этапе его завершения подобные действия вызовут лишь очередное раздражение в Европе. Соответственно, бумаги «Газпрома» могут провести утро в плохом настроении, но негативом для всего рынка это не станет.