Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2955 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2940, 2930 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 п.

После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2960-2970 п. Этому способствует благоприятное состояние внешнего фона, сохранившееся еще с конца минувшей недели.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.17%) и РТС (+0.05%) завершили торги с незначительным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение первого часа торгов в них наблюдалась попытка игры на повышение, которая позднее сошла на нет. Во второй половине дня локальный рынок акций перешел в состояние безыдейного бокового движения на позитивной территории. Этому способствовало умеренное внутридневное повышение стоимости нефтяных фьючерсов и сдержанная позитивная динамика ключевых фондовых индексов в Европе и в США.

Среди важных внешних новостей стоит отметить неоднозначные известия по поводу перспектив заключения торгового соглашения между США и Китаем. Если раньше тон официальных заявлений менялся от позитивного к негативному и обратно в течение нескольких дней, то теперь участники переговорного процесса предпочитают делать двусмысленные комментарии. В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности страны дать отпор США при одновременном стремлении избежать торговой войны. Днем ранее глава китайской делегации переговорщиков Лю Хэ сообщил о том, что он «обескуражен требованиями Вашингтона», но при этом выразил «осторожный оптимизм» по поводу переговорного процесса. Что же касается президента США Дональда Трампа, то он в очередной раз подтвердил свою позицию, которая заключается в том, что скорое заключение торговой сделки возможно, но при этом она нужна главе КНР гораздо сильнее, чем ему.

Так или иначе, но итоги прошлой недели на российском рынке акций стоит оценивать в позитивном ключе. Наметившийся после 7 ноября коррекционный спад рублевого индекса МосБиржи перерос в консолидацию выше ближайшего значимого уровня поддержки 2900 п., что пока представляется неплохим сценарием. Позитивная среднесрочная техническая картина в указанном индексе все еще не переломлена. К слову, фьючерсы на нефть сорта Brent завершили неделю обновлением двухмесячного максимума, что должно оказывать некоторую поддержку российскому рынку акций в понедельник.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 9.2 п. или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись акции МосБиржа (MOEX RM, +2.41%). Эти бумаги выросли в цене без значимого информационного повода, в связи с техническими факторами. В них продолжается развитие полуторамесячного восходящего тренда. Добавим, что с начала 2017 года они сильно отстали от ушедшего далеко вперед рынка и теперь сокращают это отставание.

Акции Полюс (PLZL RM, +1.40%) продемонстрировали достаточно скромный коррекционный отскок от свежего трехмесячного минимума на фоне новости о подтверждении международным рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента золотодобывающей компании на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом. В целом же эти бумаги продолжают оставаться под давлением в связи с неспешно дешевеющими с начала сентября фьючерсами на золото.

Существенно хуже индекса МосБиржи закрылись акции «Газпрома» (GAZP RM, —0.93%). Их вечерняя слабость была связана с новостями по поводу итогов стремительного SPO 3.59% квазиказначейских бумаг газовой монополии. Как и в ходе летнего размещения, весь пакет акций был продан одному покупателю в рамках удовлетворения крупной заявки. Компания-эмитент оправдала такой выбор предпочтением размещения в пользу институционального инвестора, ориентированного на долгосрочные вложения. Указанную ситуацию можно было бы трактовать как позитив, если бы не низкая цена сделки. В пересчете на одну бумагу она составила 220.72 руб., что оказалось на 13.2% дешевле биржевой цены закрытия этих акций в четверг.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.03%), ИнтерРао (IRAO RM, —1.49%), ТМК (TRMK RM, —1.06%), Распадская (RASP RM, —1.77%), Русолово (ROLO RM, —7.75%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости около 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.