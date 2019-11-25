Фьючерсы на тройку американских индексов дорожают в пределах трети процента.

Важная макростатистика на сегодня – это индекс делового климата Германии от IFO – опрос, измеряющий деловые настроения и условия бизнеса в ФРГ (10:00 по московскому времени). Устойчивое снижение индекса длится уже почти два года. Аналогичный тренд отражает и индекс менеджеров по закупкам, опубликованный в пятницу.

Так получилось, что ситуация в локомотиве европейской экономики одна из самых тяжёлых среди стран валютного блока. Германия едва избежала рецессии. Несмотря на проблемы в реальном секторе, подогреваемые количественным смягчением рынки акций растут и достигают новых рекордов, в то время как настроения в бизнес-среде улучшились лишь незначительно. На фоне замедляющейся экономической активности в Европе доходности облигаций снизились и в Германии, и в США.

Смягчение монетарной политики – главный путь стимулирования производства в крупных экономиках. В случае с ЕЦБ, за несколько лет реализации эта стратегия привела к бегству капитала из зоны евро в поисках хоть какой-то доходности. Премия доходности американских 10-летних трэжерис к немецким гособлигациям устойчиво сокращается уже год – как раз тогда на финансовых рынках начался уход от риска – и сейчас составляет примерно 215 базисных пунктов.

На графиках ниже видно, что расхождение между промышленным PMI (данные Markit и Caixin) и фондовыми индексами крупнейших экономик начало понемногу сокращаться.

По мере снижения ставок по всему миру надуваются рынки акций, вступая в противоречие с неуверенностью в бизнес-среде. В то же время в Соединённых Штатах экономическая экспансия продолжается, это видно по статистическим показателям, особенно по тем, что относятся к рынку труда и потребительскому сектору. Разрыв между рынком и реальным сектором заметнее всего в развитых и открытых рынках, где плохая экономическая ситуация, – это Европа. С другой стороны, о каких-либо пузырях говорить пока не приходится: европейские акции по мультипликаторам стоят относительно дёшево.

Из трёх приведённых выше графиков дивергенции между реальным сектором и рынком нет только в КНР, где, во-первых, высока доля промышленности в экономике и в фондовом индексе, а во-вторых – финансовая система не так открыта для перемещения капиталов, что частично спасает от потенциальных пузырей.

На данный момент вывод такой: действия центральных банков принесли первые плоды: PMI развернулись вверх, пытаясь догнать фондовые рынки, которые не теряли оптимизма с начала года. Инвесторы могут выдохнуть: несмотря на все противоречия, мировая экономика чувствует себя лучше, чем казалось раньше.